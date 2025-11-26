Sebastián Mujica: Corea es el mejor ejemplo del mundo de un milagro económico





Sebastián Mujica es un periodista chileno que, desde hace años, actúa como un valioso puente entre Corea y el resto del mundo. Llegó por primera vez al país en 2009 y, dieciséis años después, sigue viviendo en Corea, un lugar que ya se ha convertido en una parte esencial de su vida.





Antes de mudarse, cursó Estudios Coreanos en la Universidad de Chile y posteriormente obtuvo una beca del Gobierno de Corea para realizar un máster en Ciencias Políticas, oportunidad que lo trajo de manera definitiva al país. Con experiencia previa en radio y prensa en Chile, su trayectoria profesional lo condujo de forma natural a ejercer como corresponsal extranjero en Corea.





Hoy, en KBS WORLD Radio, conversamos con Sebastián Mujica sobre su labor como periodista internacional, los cambios que ha presenciado en Corea a lo largo de estos años y lo que significa para él vivir —y contar— la historia de un país en constante evolución.