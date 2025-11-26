Episodio 35: “Parásitos” y el ascenso del cine coreano en el mundo

“Parásitos”, una película coreana reconocida mundialmente En junio de 2025, el diario estadounidense ‘The New York Times’ seleccionó “Parásitos” como una de las 100 mejores películas del siglo XXI. Dirigida por el cineasta surcoreano Bong Joon Ho, la cinta narra el choque de clases entre dos familias: la de Ki Taek, que sobrevive en un semisótano, y la adinerada familia Park, en cuya lujosa casa los protagonistas logran infiltrarse como tutor, ama de llaves y conductor. Aunque la historia transcurre en Corea, la película trasciende fronteras al retratar la polarización social propia del capitalismo contemporáneo, un fenómeno reconocible en muchos lugares del mundo. Así, “Parásitos” combina con maestría lo local y lo universal.





Póster de “Parásitos” y Bong Joon Ho en la gala de los Óscar

ⓒ KBS

Ganadora del Óscar a la mejor película La proyección internacional de “Parásitos” comenzó en 2019, cuando obtuvo la Palma de Oro en el 72º Festival de Cannes. Desde entonces, su éxito fue imparable: conquistó a crítica y público y acumuló más de 300 galardones dentro y fuera de Corea, incluidos reconocimientos en festivales como Sídney y Macao, además de los Globos de Oro. El momento culminante llegó en los Premios Óscar, donde hizo historia al convertirse en la primera película de habla no inglesa en ganar cuatro categorías principales: mejor película, mejor director, mejor película internacional y mejor guion original. Su triunfo abrió camino para que el cine coreano alcanzara un reconocimiento global sin precedentes por su calidad artística y su atractivo popular.





Elenco de “Parásitos” en Cannes y Bong Joon Ho

ⓒ KBS

El crecimiento y la globalización del cine coreano El cine coreano comenzó a aparecer en festivales internacionales a finales de la década de 1950. No obstante, entre los años 60 y 80 empezó a atraer la atención de la crítica extranjera, especialmente con películas centradas en temáticas sociales. El gran salto llegó en los años 90. El éxito de taquilla del filme de acción “Shiri”, junto con otras superproducciones, impulsó con fuerza a la industria local, que experimentó un notable aumento tanto en volumen como en calidad. Fue también la época en la que surgieron cineastas de estilos muy personales —como Hong Sang Soo, Lee Chang Dong o Park Chan Wook— que llevaron al cine coreano a destacar en los principales festivales del mundo. Con cada galardón internacional, el cine coreano reafirma su competitividad y demuestra cómo sus narrativas y contenidos influyen cada vez más en el panorama global.





Cineastas coreanos reconocidos internacionalmente (de izquierda a derecha y de arriba abajo): - Kang Dae Jin, Premio Extraordinario del Jurado (Berlín), “El cochero”, 1961 - Shin Sang Ok, Oso de Plata Premio Especial del Jurado (Berlín), “Hasta el último día”, 1960 - Lee Doo Yong, Premio Especial (Venecia), “The Hut”, 1981 - Lee Jang Ho, Premio Especial (Berlín), “Declaración de los tontos”, 1984 - Bae Yong Gyun, Mejor director y mejor fotografía (Locarno), “¿Por qué Bodhi-Dharma se fue a Oriente?”, 1989 - Kang Jae Gyu, “Shiri”, 1999 - Im Kwon Taek, Mejor director (Cannes), “Ebrio de mujeres y pintura”, 2002 - Park Chan Wook, Gran Premio del Jurado (Cannes), “Oldboy”, 2003 - Hong Sang Soo, Mejor director (Berlín), “La mujer que escapó”, 2020 - Park Chan Wook, Mejor director (Cannes), “Decisión de partir”, 2022

El auge del cine coreano después de “Parásitos” Desde el éxito de “Parásitos”, el cine coreano no ha dejado de destacar en los grandes certámenes internacionales, como Cannes y los Óscar. Un momento histórico llegó con Youn Yuh Jung, que se convirtió en la primera actriz coreana en ganar el Óscar a mejor actriz de reparto por su papel en “Minari”. A ello se suman los reconocimientos obtenidos en Cannes: Park Chan Wook fue premiado como mejor director y Song Kang Ho recibió el galardón a mejor actor. Estos logros consolidan al cine coreano como un auténtico motor cultural con capacidad para marcar tendencias a escala global.



