Episodio 35: “Parásitos” y el ascenso del cine coreano en el mundo

Cineastas coreanos reconocidos internacionalmente
(de izquierda a derecha y de arriba abajo):
- Kang Dae Jin, Premio Extraordinario del Jurado (Berlín), “El cochero”, 1961
- Shin Sang Ok, Oso de Plata Premio Especial del Jurado (Berlín), “Hasta el último día”, 1960
- Lee Doo Yong, Premio Especial (Venecia), “The Hut”, 1981
- Lee Jang Ho, Premio Especial (Berlín), “Declaración de los tontos”, 1984
- Bae Yong Gyun, Mejor director y mejor fotografía (Locarno), “¿Por qué Bodhi-Dharma se fue a Oriente?”, 1989
- Kang Jae Gyu, “Shiri”, 1999
- Im Kwon Taek, Mejor director (Cannes), “Ebrio de mujeres y pintura”, 2002
- Park Chan Wook, Gran Premio del Jurado (Cannes), “Oldboy”, 2003
- Hong Sang Soo, Mejor director (Berlín), “La mujer que escapó”, 2020
- Park Chan Wook, Mejor director (Cannes), “Decisión de partir”, 2022