Kimjang, patrimonio inmaterial de la humanidad

ⓒ gettyimagesbank

Uno de los alimentos que está presente casi todos los días en la mesa de los coreanos es el kimchi. Este plato de verduras fermentadas se elabora principalmente con col, ajo, chile y nabo, entre otros ingredientes. A ello se suman salsas de pescado o mariscos en salmuera y diversos caldos que enriquecen su característico sabor salado.

El kimchi es, por antonomasia, un símbolo de identidad nacional: representa comunidad, vínculo entre generaciones y armonía con la naturaleza. Y en torno a este alimento se mantiene viva la ancestral tradición del kimjang: el acto —o mejor dicho, el “rito”— colectivo de preparar grandes cantidades de kimchi en otoño para consumir durante el invierno. Una tradición que en 2013 fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El kimjang es la expresión anual de esta historia viviente. Desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre, cuando el aire se vuelve más frío, las familias se reúnen para lavar, salar, mezclar y fermentar decenas —a veces cientos— de coles y rábanos. En muchas ocasiones este ritual otoñal adquiere un marcado sentido comunitario, y no es raro que vecinos, familiares y amigos se sumen para ayudar… y, por qué no, ¡para comer!

En sus orígenes, esta tradición tenía un propósito estrictamente práctico: asegurar que cada hogar contara con suficiente kimchi para el invierno, cuando los campos ya no producían. Era —y en buena medida sigue siendo— una rutina cultural que se repite cada año en la estación fría, un proceso en el que se entrecruzan generaciones: madres e hijas, suegras y nueras, compartiendo recetas familiares, anécdotas y conocimientos, y reforzando así el sentido de comunidad. Porque, aunque todo comienza como un proceso culinario, la preparación del kimchi es también un espacio de diálogo, aprendizaje, memoria colectiva y solidaridad. Además, simboliza hospitalidad, ya que al terminar la faena la dueña de la casa suele repartir su kimchi recién hecho entre amigos, parientes e incluso entre quienes más lo necesitan.

En la práctica, el proceso arranca mucho antes del día del kimjang. Las amas de casa reúnen ingredientes como camarones o anchoas saladas para la salmuera que dará sabor al kimchi. En verano se compra la sal marina y se secan los chiles; ya en otoño se elige la fecha más adecuada —según la previsión meteorológica— para preparar la col: lavarla, cortarla, salarla, escurrirla, aplicar la pasta de condimento —que incluye ajo, jengibre, chile, cebolla o rábano— y finalmente envolverla y colocarla en vasijas o recipientes donde fermente.

En el pasado, el kimchi se guardaba en grandes vasijas de barro llamadas onggi, que se enterraban en el exterior de la casa o en fosas para mantener la temperatura constante. Hoy en día, sin embargo, existen neveras especialmente diseñadas para conservar el kimchi en su punto óptimo durante meses.

Es cierto que el ritmo de vida actual, la proliferación de hogares unipersonales y los cambios en los hábitos alimentarios han hecho que la preparación del kimjang se reduzca o incluso se omita del todo, optándose en muchos casos por comprar kimchi ya preparado. Aun así, todavía hay familias que mantienen la tradición. El ritual del kimjang sigue vivo en Corea y se celebra también en comunidades, empresas, barrios y escuelas como una forma de reconectar con las raíces culturales y transmitir valores a las generaciones más jóvenes.