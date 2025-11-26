ENHYPEN confirma su regreso para enero de 2026

ⓒ BELIFT LAB

El grupo masculino ENHYPEN regresará en enero del próximo año con un nuevo álbum.

Según informaron medios locales, el septeto planea estrenar su próximo trabajo discográfico a mediados de mes y retomar así sus actividades promocionales.

Este regreso supondrá su primer lanzamiento en Corea en siete meses, desde la publicación de su sexto miniálbum, “Desire: Unleash”, el pasado 5 de junio.

Recientemente, la banda reafirmó su popularidad en la ceremonia de los 2025 MAMA Awards, celebrada los días 28 y 29 de noviembre, donde obtuvo el premio VISA Fans’ Choice of the Year, uno de los cuatro grandes galardones de la noche, y se consolidó como uno de los representantes más destacados de la cuarta generación del K-pop.

Debutado el 30 de noviembre de 2020, ENHYPEN celebró recientemente su quinto aniversario. Las ventas acumuladas de los 16 discos que el grupo ha publicado en Corea y Japón desde su debut superan los 20 millones de copias, un dato que confirma su fuerte presencia en el mercado global.