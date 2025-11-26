LE SSERAFIM y Huntrix actuarán en el “New Year’s Rockin’ Eve”

ⓒ SOURCE MUSIC, NETFLIX

El grupo femenino LE SSERAFIM y las artistas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami —intérpretes de las canciones del grupo ficticio Huntrix en la exitosa película de animación de Netflix “Las guerreras K-pop”— participarán en el especial de Año Nuevo de la cadena estadounidense ABC, “Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026”.

El anuncio se dio a conocer el martes 2 (hora local) a través de las redes sociales oficiales del programa, en las que se publicó la lista completa de artistas invitados para esta edición.

“New Year's Rockin' Eve” es uno de los especiales de Año Nuevo más emblemáticos de la televisión de Estados Unidos, emitido anualmente entre la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero. Este año, el cartel incluye a figuras destacadas del pop como Mariah Carey, Post Malone y Chappell Roan, además de LE SSERAFIM y de las cantantes que dan voz a la banda sonora de “Las guerreras K-pop”.