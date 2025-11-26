“APT.” de Rosé encabeza las listas de fin de año de Apple Music 2025

ⓒ THE BLACK LABEL

La cantante Rosé, integrante del grupo BLACKPINK, dominó las listas de fin de año de Apple Music con “APT.”, su exitoso sencillo en colaboración con el artista estadounidense Bruno Mars.

Según informó la plataforma el miércoles 3, “APT.” ocupó el primer lugar en cuatro categorías: “Top 100: Global 2025”, “Top 100: Shazam”, “Top 100: Radio Chart — Global” y “Top 100: Most-read Lyrics” (las 100 letras más leídas).

Apple Music elogió el desempeño del tema y señaló que logró sobresalir frente a los lanzamientos de artistas de gran influencia mundial como Bad Bunny, Taylor Swift, Morgan Wallen o Drake.

La canción “Golden”, incluida en la banda sonora de la exitosa película de animación de Netflix “Las guerreras K-pop”, también obtuvo resultados destacados en las listas anuales de Apple Music: alcanzó el puesto número 15 en el “Top 100: Global 2025” y el número 4 tanto en la lista de letras más leídas como en la de temas más reproducidos.