Stray Kids celebra su octavo Nº 1 consecutivo en el Billboard 200

ⓒ JYP Entertainment

El grupo masculino Stray Kids ha alcanzado un nuevo hito al situarse otra vez en el Nº 1 del Billboard 200 con el álbum “SKZ IT TAPE DO IT”, su octavo consecutivo en liderar la lista estadounidense.

A través de su agencia, JYP Entertainment, la banda aseguró que 2025 será “un año particularmente memorable” y destacó la magnitud de los logros acumulados hasta el momento.

Stray Kids recordó su reciente gira mundial —una ruta que los llevó por diversos países junto a su fandom, STAY—, así como la continuidad de sus Nº 1 en el Billboard 200 y los numerosos premios obtenidos en distintas ceremonias musicales. La agrupación señaló que estos resultados han sido posibles gracias al apoyo constante de sus seguidores, a quienes consideran “la guía y la fuerza” que ha orientado cada una de sus decisiones y proyectos.

“SKZ IT TAPE DO IT”, lanzado el pasado 21 de noviembre, registró aproximadamente 295.000 unidades vendidas en su primera semana en Estados Unidos, lo que permitió su entrada directa al Nº 1 de la lista del 6 de diciembre. Con este nuevo éxito, la formación suma ya ocho discos que han encabezado el Billboard 200 y se sitúa como el tercer grupo con más Nº 1 en la historia de la clasificación, solo por detrás de los Beatles y los Rolling Stones, e igualando la marca histórica de U2.