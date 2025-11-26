Jennie logra el ranking más alto del K-pop en ‘Rolling Stone’

ⓒ ODD ATELIER

La cantante Jennie, integrante del grupo BLACKPINK, ha marcado un nuevo hito en la historia del K-pop con su primer álbum de estudio, “Ruby”.

Según anunció la revista estadounidense ‘Rolling Stone’ en su página oficial el miércoles 3 (hora local), el disco debut en solitario fue incluido en la lista de los 100 mejores álbumes de 2025, en el puesto 29, la clasificación más alta obtenida por un artista de K-pop.

‘Rolling Stone’ elogió el trabajo y señaló que “Ruby” se apoya profundamente en las ideas que dominaron el pop con influencias R&B de los años 2000 y 2010, pero las moderniza “de maneras sorprendentes”. Además, destacó que Jennie demuestra “una habilidad impresionante para situarse en el centro del dulce pop R&B”.