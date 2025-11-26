Seo Eun Kwang de BTOB lanza su primer álbum de estudio

ⓒ BTOB COMPANY

El cantante Seo Eun Kwang, miembro del grupo BTOB, puso en venta el jueves 4 el primer álbum de estudio de su carrera desde su debut, “UNFOLD”, en diversas plataformas musicales.

Este trabajo, el primero que publica en formato de disco completo tras 13 años de trayectoria, nace de una reflexión personal sobre el significado de la vida y sobre la identidad de Seo como individuo y como músico.

En esta producción, el artista muestra la solidez de sus capacidades creativas participando en la composición, escritura y producción de nueve temas —con la excepción de la pieza instrumental “Elsewhere”—, incluido el sencillo principal, “Greatest Moment”.

Reconocido como líder y vocalista principal de BTOB, así como por su versatilidad en ámbitos como el musical, la televisión y la radio, Seo genera gran expectación con este lanzamiento y con su próxima serie de conciertos, resultado de un largo periodo de preparación.

Tras el estreno de “UNFOLD”, el intérprete celebrará su concierto en solitario “My Page” el 20 y 21 de diciembre en Seúl y el día 27 en Busan, lo que marcará su regreso a los escenarios como solista después de cinco años y cinco meses. Las funciones en la capital agotaron todas las entradas inmediatamente tras la apertura de la venta.