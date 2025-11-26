Episodio 36: “El juego del calamar” impulsa los contenidos de Corea

La serie coreana “El juego del calamar”, o “Squid Game”, sigue a un grupo de personas con graves dificultades económicas que aceptan participar en una misteriosa competición basada en juegos infantiles, pero con consecuencias mortales. Todo por la posibilidad de ganar 45.600 millones de wones. El drama recupera juegos tradicionales coreanos fáciles de entender, como ‘luz roja, luz verde’, el ‘dalgona’, el tira y afloja o las canicas, y los convierte en pruebas de supervivencia extrema. Esa reinterpretación captó rápidamente la atención del público dentro y fuera de Corea. La combinación de personajes acorralados en situaciones límite, relatos personales que se cruzan y escenarios visualmente impactantes llevó la serie más allá del formato de “juego de supervivencia” y la consolidó como un drama capaz de transmitir un mensaje social que resonó en todo el mundo.

“El juego del calamar” se convirtió en un fenómeno global. Según datos oficiales de Netflix, la serie logró una audiencia masiva en apenas unos días tras su estreno. En 2022 hizo historia en los premios Emmy con galardones tan relevantes como mejor dirección y mejor actor principal en una serie dramática, convirtiéndose además en el primer drama de habla no inglesa en ganar en categorías principales. Más allá de su popularidad, el éxito de la serie demuestra que los contenidos coreanos pueden superar las barreras del idioma y competir en el mercado internacional.

Izquierda: El actor Lee Jung Jae y el director Hwang Dong Hyuk Derecha: Elenco de “El juego del calamar” en la gala de los premios Emmy ⓒ YONHAP News

Tras el éxito de "El juego del calamar"

Otros países han empezado a seguir el ejemplo de la producción coreana planificando y rodando dramas de supervivencia adaptados a sus realidades locales. Paralelamente, el aumento de la inversión en contenidos coreanos por parte de plataformas globales de streaming ha otorgado a esas producciones una ventaja competitiva, al diseñarse desde la fase de planificación con una clara orientación internacional.





La evolución de los contenidos coreanos en el mundo

“El juego del calamar” fue mucho más que una serie: se convirtió en un puente para presentar la cultura y la sensibilidad de Corea al mundo. Su popularidad dio lugar a eventos donde los seguidores pudieron experimentar algunos de los juegos en la vida real, y productos inspirados en la serie —como el icónico chándal verde de los participantes— se hicieron populares a escala mundial. Desde su estreno, los clips relacionados con la producción se viralizaron en redes sociales y reforzaron aún más la influencia global de la cultura coreana. Este fenómeno demuestra que los contenidos coreanos han dejado de ser una tendencia pasajera y pueden consolidarse como uno de los pilares de la cultura global.