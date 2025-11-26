ⓒ KBS News

Hoy vamos a hablar de un tema que quizá suene curioso, pero que sorprende gratamente a muchos visitantes: los baños públicos en Corea. ¿Por qué dedicarles un espacio? Pues porque, para buena parte de los extranjeros, estos baños se encuentran entre las cosas más llamativas del país. Suelen convertirse en una experiencia inesperada, agradable y que, desde luego, no pasa desapercibida. Déjenme explicarles por qué.

Para empezar, lo primero que llama la atención es la gran red de baños públicos repartida por todo el país. Están en estaciones de metro, parques, terminales de autobús, centros comerciales y zonas turísticas. Es decir, siempre hay uno cerca: basta con seguir los letreros o abrir el mapa. Y aquí llega uno de los puntos más atractivos: son completamente gratuitos, a diferencia de otros países en los que hay que pagar una pequeña tarifa por usarlos.

Otro aspecto muy valorado es el mantenimiento. Los baños suelen estar limpios, con personal que revisa y repone suministros con frecuencia: papel higiénico, jabón, toallas desechables y otros productos necesarios. En muchos casos incluso se puede ver un registro de limpieza, con el nombre o las iniciales de la persona que realizó la última revisión y la hora exacta. Eso transmite una sensación clara de responsabilidad.

Pero hay más. En instalaciones más modernas es habitual encontrar bolsas para desechos sanitarios en los baños de mujeres, cambiadores para bebés, e incluso dispensadores de toallitas o pequeños kits de higiene. El jabón nunca falta: puede ser líquido o, en algunos baños tradicionales, una pastilla fijada a un poste metálico para hacerlo más duradero e higiénico. Los lavabos, por su parte, suelen tener agua tibia o caliente en invierno, algo que se agradece muchísimo durante la temporada fría.

Además, muchos baños públicos están adaptados para todas las personas. Hay puertas automáticas, zonas para cambiar pañales y accesos para usuarios con movilidad reducida. Todo esto demuestra una consciencia inclusiva y una voluntad real de ofrecer un espacio seguro y cómodo para todos.

Y todavía hay algunos detalles más que sorprenden. En lugares de gran afluencia, como las áreas de descanso de las autopistas, es habitual encontrar un panel de estado del baño. ¿Qué es? Un cartel conectado mediante tecnología IoT —el Internet de las Cosas— que muestra en tiempo real cuántos cubículos están libres u ocupados. Muy práctico cuando no se quiere hacer cola innecesariamente.

Otro elemento curioso es la llamada “etiquette bell”, o “campana de etiqueta”: un botón que reproduce un sonido similar al del agua corriendo para disimular cualquier ruido durante su uso. Eso sí, conviene no confundirlo con el botón de emergencia, colocado también junto al inodoro. Este sí está conectado con el personal de seguridad y se utiliza en caso de necesidad. Muchos baños coreanos incluyen estos sistemas precisamente para proteger a personas vulnerables —mujeres, ancianos o personas con discapacidad—. Cada cubículo tiene incluso un número identificador, para que el personal pueda localizar rápidamente el lugar donde se necesita ayuda.

En algunos baños públicos también se pueden encontrar lociones para manos, bastoncillos de algodón o incluso enjuague bucal, un detalle muy práctico después de una comida contundente.

Ahora bien, no todo es perfecto ni uniforme en todo el país. En zonas más rurales o en baños más antiguos todavía pueden encontrarse modelos tradicionales —incluidos los de cuclillas—. En ciertos lugares, el papel higiénico está fuera del cubículo, por lo que hay que cogerlo antes de entrar. Y dependiendo del sistema de desagüe, puede que se pida no tirar el papel al inodoro, sino depositarlo en la papelera.

Aun así, incluso con estas excepciones, la impresión general es muy positiva. Los Gobiernos locales invierten recursos de forma constante para mantener estos espacios funcionales, limpios, seguros e inclusivos.