MR. MONORAIL, de Kim Jung Hyuk





“Mr. Monorail” es una novela sobre un juego, sobre los juegos en general, sobre la vida como juego y sobre cómo los juegos pueden parecerse a la vida… y viceversa.





El protagonista es un joven apodado Mono. Recibe ese sobrenombre porque no puede oír ‘en estéreo’, ya que perdió la audición de un oído. Mono inventa un juego de mesa llamado “Hola, Sr. Monorraíl”, que permite a los jugadores recorrer Europa sin salir de casa. Sus padres, obsesionados con los juegos, compiten entre sí incluso para resolver los desacuerdos más insignificantes. Pueden pasar horas enfrentándose cara a cara para decidir quién debe encargarse de una tarea tan simple como sacar la basura. Son, además, extremadamente estrictos con las reglas, contra las que Mono siempre intenta rebelarse. A menudo le convencen para que juegue con ellos cuando necesitan a alguien más para completar la partida, y él termina siempre derrotado sin piedad. Por eso, cuando decide crear su propio juego de mesa, hace que los trucos y las trampas formen parte integral de la dinámica.





Mono invita a su amigo Woochang, un holgazán consumado, para probar el juego. Juntos ajustan las reglas, corrigen fallos y, sobre la marcha, completan el paquete que deciden lanzar comercialmente. Woochang dibuja un tren convencional para la portada, a pesar del nombre del juego, porque no sabe cómo es un monorraíl: su solución improvisada es borrar una de las vías. “Hola, Sr. Monorail” se convierte rápidamente en un éxito inesperado vendiendo millones de copias en Corea en tan solo unos meses, además de licencias en el extranjero. Sus creadores —Mono y Woochang— acaban ganando una auténtica fortuna.





Y todo esto no es más que el prólogo de la novela. A partir de ahí se despliegan varias historias y subrelatos que se entrelazan construyendo una obra que, aunque aparentemente gira en torno a un juego de mesa que invita a romper las reglas, resulta ser mucho más filosófica. El autor rompe aquí algunas de sus propias reglas, en complicidad con el lector. A pesar de su considerable extensión —más de 400 páginas en la traducción al español—, es una lectura ágil, y cuando la trama parece estancarse, irrumpe un giro del destino… o incluso del propio género en el que parecía inscribirse. Así, la historia avanza en nuevas direcciones manteniendo al lector enganchado y expectante ante cómo resolverá el autor cada nuevo desafío. El escenario principal de la novela, aunque escrita íntegramente en Corea, es la Europa continental. Primero, dentro del juego inventado por Mono y Woochang —que, paradójicamente, jamás han estado en Europa— y más tarde con distintos personajes recorriendo el continente en una enrevesada persecución internacional, como si estuvieran jugando una partida de “Hola, Sr. Monorraíl” en la vida real.



