



Good News (굿뉴스)

Good News es una afilada farsa política que sigue el desvío inesperado de un avión de Tokio a Pyongyang. Se trata de una versión ficticia de un secuestro aéreo ocurrido en 1970, que funciona como sátira de los desventurados y frenéticos intentos de los burócratas por evitar una catástrofe en plena Guerra Fría.





La cinta arranca con un breve repaso de los acontecimientos más relevantes que preceden a la trama principal. Se alude, por ejemplo, al arresto de los líderes del Ejército Rojo japonés y al secuestro de un avión con destino a Corea del Norte, donde la mayoría de los civiles fueron finalmente liberados. A partir de ahí, la película muestra cómo los miembros del Ejército Rojo pretenden derrocar violentamente a un Gobierno que, según ellos, ha entregado la nación al “capitalismo de élite”. Ocho integrantes del grupo abordan un vuelo doméstico entre Tokio e Itazuke. Nadie los detiene ni sospecha nada: son los años setenta, una época en la que los controles de seguridad aeroportuaria apenas estaban en sus inicios. Una vez en el aire, no tardan en mostrar sus armas para aterrorizar a los pasajeros y exigir a los pilotos que desvíen el avión hacia Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Pero enseguida queda claro que estos delincuentes, exaltados hasta el histerismo, no saben nada de aviación. Se llevan un buen disgusto al descubrir que redirigir el vuelo no es tan sencillo sin la cooperación de las autoridades competentes; e incluso acaban convencidos de que el avión no tiene combustible suficiente para cruzar fronteras internacionales y que necesita hacer escala antes de abandonar territorio japonés. Así es como aceptan un aterrizaje provisional en Itazuke, el destino original del vuelo, y terminan liberando a regañadientes a niños, ancianos y enfermos.





Sin embargo, los posteriores intentos por poner fin al secuestro fracasan y el avión vuelve a despegar. Para entonces, un nutrido grupo de autoridades —enzarzadas en continuas disputas internas— se ha reunido para abordar la emergencia, aunque pasan la mayor parte del tiempo peleándose entre sí. Entre ellos se encuentran el director de inteligencia de Corea del Sur y el viceministro de Transporte de Japón. Con todo, su capacidad de decisión no es mucho mayor que la de los propios mandos del Ejército Rojo japonés, hasta el punto de que acaban eludiendo responsabilidades y delegan la misión de detener a los secuestradores en un misterioso negociador privado, conocido como “Nadie”, y en un joven teniente de la Fuerza Aérea surcoreana apellidado Seo. Y, por supuesto, Corea del Norte también entra en escena… y cómo no, Estados Unidos, cuando la situación comienza a adquirir un cariz crítico en pleno contexto de Guerra Fría.









*** Recomendamos ver también…

La película Declaración de emergencia(비상선언), del director Han Jae Rim es un thriller de catástrofes centrado en el brote de un virus letal en pleno vuelo.





La historia comienza en un aeropuerto, donde un joven compra un billete aparentemente sin un destino concreto en mente: simplemente pregunta cuál es la ruta más concurrida y elige esa. Poco después, embarca en un vuelo rumbo a Honolulu, Hawái. Ya dentro del avión, este joven —que además tiene un aspecto inquietante— entra en el baño, se hace una incisión bajo el brazo y extrae una cápsula que mantiene oculta. A medida que avanza la trama, el espectador descubre que la cápsula contiene un virus de acción rapidísima, tremendamente contagioso y, sobre todo, letal. Desde ese momento, el joven se convierte en una auténtica arma biológica ambulante, desatando el pánico entre los pasajeros, mientras algunos comienzan a toser sangre y se desploman en los pasillos.





Un virus mortal. El dilema del mal menor frente al mal mayor, el conocido “dilema del tranvía”. El aislamiento de los afectados, el sacrificio impuesto en nombre del bien público… Podríamos pensar que estamos describiendo los años de la pandemia que azotó a la humanidad recientemente: ciudades bloqueadas, fronteras cerradas, cuarentenas masivas para frenar la propagación de un virus. Pero no: todo esto pertenece a Declaración de emergencia, una película que guarda una inquietante similitud con nuestra realidad más cercana, aunque su concepto y estructura básica fueron concebidos hace casi una década. Una prueba más de que, en ocasiones, el arte y el cine funcionan como una especie de profecía.