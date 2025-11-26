Menú principal Ver contenido

Rumores de romance entre Jungkook y Winter generan gran interés

#Novedades de K-Pop l 2025-12-09

Melodías de Corea

ⓒ Big Hit Music, SM Entertainment
Rumores sobre una posible relación entre los cantantes Jungkook, de BTS, y Winter, de aespa, han comenzado a circular recientemente en línea. Sin embargo, ninguna de sus dos agencias de representación ha confirmado ni desmentido la información y, por ahora, no existe una postura oficial.
En varias comunidades digitales se ha extendido la teoría de que ambos artistas tendrían “tatuajes de pareja”, ya que los dibujos que llevan en los brazos presentan un diseño prácticamente idéntico. Tanto Jungkook como Winter tienen tatuados tres perritos, un detalle que algunos usuarios interpretan como una señal de que podrían estar saliendo.
También se han mencionado otras supuestas pistas, como la similitud en el diseño de sus monitores intraaurales personalizados utilizados en el escenario, así como el parecido entre sus antiguos nombres de usuario en Instagram, “imwinter” e “imjungkook”.
Hasta la fecha, ni BigHit Music —agencia de Jungkook— ni SM Entertainment —agencia de Winter— han emitido un comunicado oficial al respecto.
