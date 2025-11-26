NMIXX anuncia su primera gira mundial

ⓒ JYP Entertainment

El grupo femenino NMIXX reveló el martes 9 a través de su agencia, JYP Entertainment, los detalles de su primera gira internacional.

El tour, titulado “Episode 1: Zero Frontier”, llega después de los dos conciertos que la banda ofreció en Incheon los días 29 y 30 de noviembre, sus primeras presentaciones en solitario.

A partir del 17 de marzo del próximo año, el sexteto iniciará su recorrido por Europa, con paradas en Madrid (España), Ámsterdam (Países Bajos), París (Francia), Londres (Reino Unido) y Fráncfort (Alemania).

Tres días después de concluir la etapa europea, el grupo dará inicio al tramo norteamericano, con presentaciones en Toronto (Canadá) y seis ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York y Los Ángeles.

La semana pasada, la revista británica ‘NME’ incluyó “Spinnin’ On It” en su lista de las 50 mejores canciones de 2025. El sencillo es la segunda pista del primer álbum de estudio de NMIXX, “Blue Valentine”, cuyo tema principal ocupó los primeros puestos de las listas diaria, semanal y mensual de la plataforma de streaming Melon.