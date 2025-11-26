Doyoung de NCT lanza el tema “Promise”

ⓒ SM Entertainment

El nuevo sencillo “Promise”, del cantante Doyoung, miembro del grupo NCT bajo el sello de la agencia SM Entertainment, se publicó el martes 9, un día después de que el artista ingresara al servicio militar.

La pieza estará disponible en diversas plataformas musicales globales a partir de las 6:00 de la tarde y el videoclip de la canción principal, “Promise”, se estrenará simultáneamente en el canal de YouTube SMTOWN.

El lanzamiento incluye dos temas: la canción titular y “Whistle (feat. Belle de Kiss of Life)”. Ambas piezas reflejan el agradecimiento sincero de Doyoung hacia los seguidores que le han mostrado un apoyo constante, ofreciendo un mensaje cálido y emotivo.

Doyoung ingresó como soldado en activo en el Ejército surcoreano el 8 de diciembre. Su baja del servicio está prevista para el 7 de junio de 2027.