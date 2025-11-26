LA ÚNICA EN LA TIERRA, de Chung Se Rang





En la novela “La única en la Tierra”, Hana, la protagonista, es una ambientalista que procura llevar una vida baja en carbono y regenta una tienda centrada en el reciclaje de ropa usada. Un día, su novio desde hace once años, Kyeongmin, decide viajar a Canadá para presenciar una lluvia de meteoritos y la abandona para vagar por el universo, tal y como siempre había soñado. Pero, debido a ciertas circunstancias cósmicas, una criatura alienígena se enamora de Hana y viaja 20.000 años luz hasta la Tierra para ocupar el lugar que Kyeongmin dejó en su vida. Ambos construyen una relación entrañable… hasta que Kyeongmin regresa con una personalidad completamente distinta.





Aunque la relación entre Hana y el extraterrestre es el eje principal del libro, existe también una trama paralela que acompaña a Hana en su viaje por el universo en busca del amor verdadero. Ambas historias son, en esencia, reflejos la una de la otra, si dejamos a un lado los rasgos alienígenas: relatos de seres capaces de dejarlo todo por amor.





En esta novela, la autora Chung Se Rang invita a los lectores a explorar un mundo extraterrestre repleto de escenas oníricas y cambiantes, como las imágenes que emergen de un caleidoscopio. Su ética ambientalista se refleja en la manera en que imagina una especie alienígena con características vegetales: parecen humanos, pero tienen un cabello semejante a una enredadera capaz de fotosintetizar y dedos que absorben nutrientes del suelo. Podría interpretarse incluso como una forma de vida evolucionada y respetuosa con el medio ambiente, desarrollada en otro planeta. En este contexto de ciencia ficción y conciencia ecológica, la historia de amor adquiere un tono profundamente romántico, evocando inevitablemente la relación entre el Principito y su rosa en la obra de Antoine de Saint-Exupéry.





La autora muestra que es posible sentir, compartir valores y atesorar recuerdos incluso entre especies diferentes: para el extraterrestre, Hana es su rosa; y su amor nace del simple hecho de que ella sea ella misma, siempre auténtica.



