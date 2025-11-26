



Love Barista(나혼자 프린스)

Love Barista es una comedia romántica más, sin grandes pretensiones. No propone nada nuevo y la historia ya la hemos visto, en otro lugar y en otro momento. Incluso parece una imitación poco lograda de Notting Hill o Un deseo en las estrellas. Pero, pese a todo ello, tiene algo que atrapa. Puede ser la espontaneidad y el talento para la comedia de su protagonista, el actor Lee Kwang Soo, o quizá la ambientación, con paisajes de Vietnam: un país a la vez familiar y exótico para el público surcoreano e internacional.





En Love Barista, Lee Kwang Soo interpreta a Kang Jun Woo, una superestrella muy popular en toda Asia, pero que intuye que su “edad de oro” está llegando a su fin. Sus mayores enemigos son otro actor, más joven que él, que emerge con fuerza, y su propia inseguridad, que se dispara cuando se frustra un proyecto que tenía en mente: participar en la nueva película de uno de los mejores directores del país. En esta situación acepta viajar a Vietnam para filmar un anuncio publicitario, una oferta que no puede rechazar dada su condición de “estrella menguante”. Pero será ese viaje el que pondrá su vida patas arriba.





Todo comienza cuando Kang Jun Woo, una superestrella muy popular en toda Asia, interpretado por Lee Kwang Soo, discute con su representante, después de que este lo deje olvidado en un baño público. Jun Woo es de esas personas que sufre problemas estomacales cada vez que aumenta su ansiedad, y pasar un buen rato en el baño es algo habitual para él. Pero, por supuesto, ese descuido del agente le resulta inaceptable, así que decide castigarlo escapándose del rodaje del anuncio. Deambula entonces por las calles de Vietnam —un país donde es tan famoso como en otras partes de Asia— sin informar a su agente de dónde está ni qué está haciendo. Y desde ese momento, la mala suerte no deja de perseguirle: le roban la cartera y el pasaporte, y para colmo la camarera de un restaurante de fideos donde entra por casualidad rompe su móvil por accidente. Sin embargo, será ella la única persona a la que podrá pedir ayuda en ese momento. Avergonzada por haber destrozado su teléfono, se ofrece a ayudarle. Así, Jun Woo consigue que la camarera, llamada Tao, le dé comida y alojamiento hasta que logre solucionar la situación, sin imaginar que aquel encuentro fortuito será el inicio de un romance en ciernes.









*** Recomendamos ver también…

La teleserie Karma(악연), una ficción original de Netflix en la que el público puede descubrir una faceta de Lee Kwang Soo completamente distinta a la que muestra en Love Barista. Esta vez se trata de un thriller criminal, en el que las vidas de seis personajes —todos desesperados y viles a su manera— se entrecruzan hasta desembocar en un desenlace inesperado.





Los primeros episodios de Karma dan la impresión de ser una serie antológica, con escasa conexión entre las distintas tramas protagonizadas por cada personaje. El único punto en común es que todos parecen estar al borde del precipicio y que todos cometen actos terribles. Las interconexiones entre los personajes y los enredos comienzan en el tercer episodio, cuando las escenas dejan claro que sus vidas se han cruzado en algún momento sin que ellos lo supieran.





La serie, ambientada en un pueblo ficticio llamado Guhoe y en sus alrededores, arranca con Deudor, un obrero de fábrica, holgazán, atrasado con el alquiler y acosado por unos usureros tras perder todo lo que tenía al desplomarse el precio de las criptodivisas que había comprado con dinero prestado. La persecución termina cuando los usureros lo capturan y lo llevan a un quirófano clandestino que utilizan para sustraer órganos de deudores morosos y venderlos. Allí, amenazan a Deudor con matarlo si no liquida su deuda en treinta días. Una vez liberado, descubre que su padre tiene un generoso seguro de vida. Entonces contrata a Gilryong, un chino de ascendencia coreana, despedido recientemente de la misma fábrica, para matar a su progenitor. Pero, claro, las cosas no salen según lo planeado.





Después, la historia da un salto hacia otros dos personajes: el Hombre de las gafas y su novia Yujeong. Esta pareja se mete en problemas una noche en que deciden alojarse en un hotel rural, pero poco después deben volver a la ciudad porque una amiga de Yujeong la llama. El Hombre de las gafas se ofrece a llevarla, pese a haber estado bebiendo. Así atropella y mata a un hombre en una carretera desierta y, para colmo, comete el error de ocultar el accidente para no ir a la cárcel, metiendo el cadáver en el maletero. Sin embargo, ambos se dan cuenta de que hubo alguien que presenció la escena: el Testigo.





Luego aparece el sexto personaje de esta historia de maldades encadenadas. Ella es Juyeon, una doctora de un hospital de renombre que oculta un secreto oscuro. El público ya la ha visto en la primera escena de la serie, atendiendo a un paciente con quemaduras graves cuyo nombre la aterroriza. En escenas posteriores descubrimos que la historia que vemos después de esa primera secuencia ocurrió quince días antes del incendio que dejó tan malherido a ese paciente, lo que sugiere que podría tratarse de uno de los personajes antes mencionados, referidos solamente por sobrenombres. Pero… ¿cuál de ellos?