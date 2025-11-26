Anays Diz Pé: Korea-Cuba Dream Supporters ha sido una oportunidad para conocer más sobre Corea y dar a conocer Cuba en Corea





Tras cinco meses de actividades y encuentros entre jóvenes de ambos países, el proyecto “Korea–Cuba Youth Dream Supporters 2025” ha llegado a su fin, dejando como resultado un intercambio cultural lleno de creatividad y aprendizaje.





La iniciativa, puesta en marcha para conmemorar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea y Cuba en 2024, reunió a 20 jóvenes coreanos y 20 cubanos que trabajaron en equipos mixtos. Juntos elaboraron contenidos para redes sociales sobre ambos países y presentaron propuestas para fortalecer la cooperación bilateral.





Como broche final, los veinte ‘supporters’ cubanos viajaron a Corea para conocer de primera mano la cultura del país. Entre ellos se encontraban Anays Diz Pé, modelo y bailarina, y Verónica María Núñez Lastres, periodista de la agencia de noticias Prensa Latina. Ambas participaron activamente en el proyecto y vivieron una experiencia de intercambio cultural que difícilmente olvidarán.





Hoy, en KBS WORLD Radio, conversamos con Anays y Verónica para repasar los momentos más destacados del “Korea–Cuba Youth Dream Supporters” y descubrir qué ha significado para ellas formar parte de esta iniciativa.