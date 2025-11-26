Daesung regresa con un nuevo sencillo en solitario

ⓒ RND Company

El cantante Daesung presentó el miércoles 10 su nuevo sencillo en solitario, “HANDO-CHOGUA”, a través de las principales plataformas digitales, marcando así el inicio oficial de sus actividades de regreso.

De cara a este retorno, el artista fue incrementando la expectación mediante la publicación escalonada de diversos contenidos promocionales, entre ellos la lista de canciones, un tráiler con adelantos musicales y varios ‘mood films’. En particular, el teaser del videoclip, difundido el martes 9, captó la atención al combinar la energía festiva característica del trot con el estilo desenfadado y carismático de Daesung, lo que elevó el interés del público en la antesala del lanzamiento.

El nuevo sencillo cuenta, además, con un sólido respaldo creativo. En el tema principal, “HANDO-CHOGUA”, Daesung vuelve a colaborar con el cantante G-Dragon, su compañero en el grupo BIGBANG, y con el productor Kush, con quienes ya había trabajado anteriormente, reforzando así la calidad musical del proyecto. A ello se suma la aparición especial de Sana, integrante de TWICE, en uno de los ‘mood films’, un detalle que generó una notable repercusión entre los seguidores.

Por otro lado, tras el lanzamiento del sencillo, Daesung celebrará su concierto “DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE ENCORE – SEOUL”, que se llevará a cabo durante tres días, del 2 al 4 de enero del próximo año, en el Ticketlink Live Arena, situado en el Gimnasio de Balonmano del Parque Olímpico de Seúl.