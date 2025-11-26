Hwasa encabeza el estreno del Billboard Korea Hot 100

ⓒ P NATION
La cantante Hwasa, integrante del grupo MAMAMOO, se convirtió en la primera artista en liderar el recién estrenado ranking Billboard Korea Hot 100.
La intérprete alcanzó el número uno inaugural de este nuevo listado, lanzado por la sede central de Billboard en colaboración con Billboard Korea, gracias a su tema “Good Goodbye”.
Con esta canción, Hwasa está protagonizando un ascenso sostenido en los principales rankings musicales. No solo se ha mantenido en el primer puesto del Billboard Korea Hot 100 durante dos semanas consecutivas, sino que además logró por primera vez el número uno en la lista Billboard World Digital Song Sales, consolidando un nuevo hito en su carrera.
Asimismo, tras debutar la semana pasada en el puesto 43 del Billboard Global 200, el tema escaló once posiciones hasta situarse en el número 32, confirmando su creciente impacto y proyección a nivel global.