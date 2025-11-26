Jungkook se une a Chanel Beauty como embajador global

ⓒ Big Hit Music

El cantante Jungkook, integrante del grupo BTS, fue nombrado embajador global de Chanel Beauty, la línea de fragancias y productos de belleza de la reconocida casa de lujo francesa.

El anuncio se realizó el jueves 11 a través de las cuentas oficiales de Chanel Beauty, donde también se difundieron las primeras imágenes de la campaña protagonizada por el intérprete. En las fotografías, aparece en blanco y negro, vestido con una camiseta negra que resalta su atractivo visual y su complexión atlética.

En las últimas semanas, Jungkook se vio envuelto en rumores sobre una supuesta relación sentimental con la artista Winter, integrante del grupo aespa, lo que generó reacciones encontradas entre algunos seguidores. No obstante, su designación como embajador global de una firma de lujo de primer nivel pone de manifiesto que su presencia y su influencia en la industria internacional se mantienen firmes.

Jungkook expresó que su colaboración con Chanel Beauty tiene un significado especial para él, al tratarse de una marca que preserva valores icónicos mientras apuesta por una constante renovación, un enfoque que considera afín a su propia trayectoria artística, caracterizada por la búsqueda de nuevos desafíos sin perder una identidad propia.