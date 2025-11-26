Episodio 37: BTS y la expansión del K-Pop como fenómeno cultural mundial

Los inicios del K-Pop y la primera generación de ídolos La irrupción de Seo Taiji and Boys en 1992 marcó un antes y un después en la historia del K-Pop. El trío transformó la escena musical coreana al fusionar géneros como el hip-hop y el rock con ritmos bailables, convirtiéndose en el centro de la cultura juvenil. Su influencia es considerada decisiva en la evolución del pop coreano. A mediados y finales de la década de 1990 surgió la primera generación de grupos ídolos, como H.O.T. y Sechs Kies. Poco después, ya en los primeros años del nuevo milenio, apareció la segunda generación, con artistas como BoA y grupos como TVXQ y Wonder Girls, que conquistaron al público de Japón y de varios países del sudeste asiático, abriendo el camino hacia la proyección global del K-Pop.





Seo Taiji and Boys, H.O.T., Sechs Kies, TVXQ y BoA

El fenómeno mundial de “Gangnam Style” La canción “Gangnam Style”, del cantante Psy, estrenada en 2012, no se ajustaba del todo al molde tradicional del K-Pop, pero su éxito viral en YouTube fue tan explosivo que atrajo la atención internacional y despertó la curiosidad por la música surcoreana. Tras este fenómeno, los principales medios de comunicación estadounidenses empezaron a fijarse en el K-Pop. El pegadizo tema de Psy acabó convirtiéndose en la chispa que aceleró la expansión global del género.





“Gangnam Style” de Psy

“Gangnam Style” hace bailar al mundo entero

ⓒ KBS

BTS irrumpe en la escena y acelera la internacionalización del K-Pop BTS, conocidos también como Bangtan Boys, debutaron en 2013 con el sencillo “No More Dream”. Cuatro años más tarde, en 2017, dieron un paso histórico al ganar el premio a mejor artista en redes sociales en los Billboard Music Awards. En 2020 alcanzaron otro hito al lograr el número uno en el Billboard Hot 100 con “Dynamite”, convirtiéndose en los primeros artistas coreanos en encabezar dicha lista. Desde entonces, varios de sus temas también han ocupado posiciones destacadas en la clasificación. BTS han construido sus álbumes como relatos conectados entre sí, con mensajes que dialogan directamente con su público. Su influencia ha trascendido la música: han pronunciado discursos ante la ONU, impulsado iniciativas sociales y mantenido una relación activa con su comunidad de fans, ARMY.





BTS

ⓒ KBS

BTS, nombrados enviados presidenciales

especiales para las generaciones futuras y la cultura

ⓒ KBS

BTS actúa en la sede de Naciones Unidas con su tema “Permission to Dance”, 2021

ⓒ KBS

El regreso de BTS y las nuevas expectativas para el K-Pop Pese a la pausa de la banda debido al servicio militar, el K-pop ha seguido mostrando dinamismo y diversidad. Las nuevas generaciones de ídolos, como Rosé, del grupo Blackpink —nominada a las principales categorías de los Premios Grammy 2026— están marcando tendencias y llevando el género a escenarios cada vez más amplios. Con la finalización del servicio militar de todos los miembros de BTS, la expectativa en torno a su regreso ha reavivado el interés del mercado musical global y de sus seguidores. La evolución artística de la formación y las trayectorias individuales de cada integrante se perfilan como elementos clave para comprender el crecimiento y la expansión continuada del K-Pop en el ámbito internacional.



