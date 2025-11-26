Aekmaggi myeongtae, la tradición coreana para alejar la mala suerte

¿Qué es el aekmaggi myeongtae (액막이 명태)?, se preguntarán muchos, y con toda razón. La expresión aekmaggi myeongtae se refiere, literalmente, a un talismán hecho con bacalao seco cuya función es proteger del mal, de la mala suerte y de las energías negativas.

Tradicionalmente, los coreanos colgaban un pescado seco —o su representación simbólica— en la puerta de sus casas, negocios o nuevos espacios como amuleto protector. El motivo por el que el bacalao se convirtió en el protagonista de esta costumbre está en que, históricamente, fue un pescado muy abundante en ciertas costas de Corea y, por tanto, un alimento común, especialmente en su versión seca y conservada. Su popularidad hacía que estuviera al alcance de cualquier hogar, lo que facilitó que se transformara en un objeto ritual.

Además, en las tradiciones folclóricas y rituales, los pescados secos —y en particular el bacalao— se han utilizado desde siempre como ofrendas en ceremonias relacionadas con la pesca, la prosperidad o la protección, y son infaltables en las mesas preparadas para los ritos ancestrales.

Por todo ello, el bacalao seco se convirtió en un candidato natural para objetos protectores como el aekmaggi myeongtae. Pero más allá de su disponibilidad, esta tradición se sustenta en su simbolismo: se cree que los ojos abiertos del pescado seco representan vigilancia permanente, como si “velara” por la seguridad del hogar detectando y rechazando malas energías o espíritus dañinos antes de que puedan entrar. Su boca abierta, por su parte, simboliza la capacidad de “tragarse” la mala suerte o las desgracias.

El pescado se cuelga con cuerdas tradicionales de algodón o seda que también poseen un significado especial: sujetar la buena suerte y mantener la protección de forma duradera.

Por todo esto, en momentos importantes —como mudanzas, inauguraciones de negocios, bodas o la entrada a una nueva vivienda— era habitual colgar un aekmaggi myeongtae como símbolo de buenos deseos, protección y prosperidad.

Como ocurre con muchas tradiciones folclóricas, el uso literal del pescado seco ha disminuido con el tiempo por cuestiones de higiene o por los cambios del estilo de vida moderno. Sin embargo, en los últimos años la costumbre ha resurgido, no tanto en su forma original, sino reinterpretada para los tiempos actuales.

Hoy es común ver que el pescado real ha sido sustituido por versiones simbólicas de madera, tela, cerámica, plástico u otros materiales que imitan la forma del bacalao seco. Muchas marcas y diseñadores han adoptado este símbolo dentro de la tendencia de “tradición reinterpretada”, y venden llaveros, colgantes, adornos para el hogar, decoraciones para coches o puertas, regalos de inauguración y otros souvenires culturales.

Un ejemplo reciente lo vimos en la cumbre del APEC 2025 celebrada en Gyeonggju, donde se obsequió a los participantes con piezas artesanales de aekmaggi myeongtae elaboradas por un taller regional de cerámica tradicional. Y en barrios ‘trendy’ como Hongdae, Mangwon o Seonggu, es habitual encontrar diseños modernos y estilizados de estos talismanes, muy populares entre el público joven.

Así, este amuleto tradicional se ha convertido en un puente entre pasado y presente: un objeto decorativo, pero también profundamente simbólico, que continúa despertando interés y cariño en Corea.