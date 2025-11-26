WANDEUK, GOLPE A GOLPE, de Kim Ryeo Ryeong

Wandeuk, golpe a golpe de la escritora Kim Ryeo Ryeong. narra la historia de Wandeuk, un chico de diecisiete años que cree no tener nada de lo que presumir. Es pobre, no estudia bien y, para colmo, luce algo diferente de los demás, algo que en la adolescencia puede convertirse en motivo de burla o incluso de acoso. Nació en un matrimonio mixto: su padre es coreano y tiene enanismo, y su madre, de origen filipino, se marchó de casa cuando él dejó de amamantar. Lo único que Wandeuk parece saber hacer es abrirse camino “a golpes”, porque no tiene rival cuando se trata de usar los puños. Sin embargo, sus días empiezan a cambiar con la aparición de Tongju, su profesor, que se entromete en su vida por todo y por nada. No solo en el colegio, sino también en casa: vive justo al lado, tan cerca que puede llamar a Wandeuk desde la azotea cada mañana para darle un sermón. A ello se suma un nuevo pasatiempo: el kickboxing. A través de este deporte de combate, Wandeuk aprende a controlar su ira contra el mundo y sus propios miedos, mientras que, gracias al inesperado reencuentro con su madre, descubre cómo expresar sus sentimientos sin esconderse.





Wandeuk, golpe a golpe es una novela llena de humor y energía sobre un adolescente que apenas empieza a vivir: ingenuo y reprimido, pero lleno de vitalidad. En ella desfilan personajes profundamente humanos, que podrían pertenecer perfectamente a nuestro entorno real: el propio Wandeuk, un joven rebelde y desorientado; su profesor Tongju, entrometido pero atento; Yunha, la mejor estudiante del colegio, una chica de familia acomodada que no puede apartar la mirada de Wandeuk sin saber muy bien por qué; Hassan, un indonesio que busca a una misteriosa “hermana” cada vez que ve a Wandeuk ir a la iglesia; y el vecino de al lado, que cada noche le grita confundiendo su nombre entre Wandeuk y Mandeuk. Gracias a este elenco, el relato adquiere vida y dinamismo, convirtiéndose en un libro tan entretenido como conmovedor. Esta frescura se intensifica con el avance de la historia, gracias a diálogos rítmicos y una prosa directa que otorgan al texto una fluidez casi propia de un cómic. No en vano, la novela fue llevada al cine poco después de su publicación. La película, titulada Wandeuk —o Punch en inglés—, se estrenó en 2011 con Yoo Ah In y Kim Yun Seok en los papeles de Wandeuk y Tongju.