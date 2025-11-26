Tiffany de Girls’ Generation y el actor Byun Yo Han confirman su relación

ⓒ YONHAP News

La cantante Tiffany, integrante del grupo Girls’ Generation, y el actor Byun Yo Han han confirmado que mantienen una relación sentimental con vistas a un posible matrimonio en el futuro.

La agencia de Byun Yo Han, Team Hope, informó el sábado 13 de que ambos artistas mantienen una relación estable y con una proyección a largo plazo. En relación con los planes de boda, la agencia señaló que aún no se ha fijado ninguna fecha concreta, aunque indicó que la pareja desea comunicar cualquier decisión importante en primer lugar a sus seguidores cuando llegue el momento adecuado.

Por su parte, Tiffany también confirmó la relación a través de un comunicado, en el que expresó que esta etapa personal le aporta tranquilidad y una visión más positiva de la vida. Asimismo, reiteró su intención de informar directamente a sus fans sobre cualquier novedad relevante en el futuro.

Según fuentes del sector, Tiffany y Byun Yo Han se conocieron el año pasado durante el rodaje de la serie original de Disney+ “Uncle Samsik”, en la que compartieron reparto. Desde entonces, habrían desarrollado su relación de manera discreta, alejados del foco mediático.