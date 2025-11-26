DK y Seungkwan de SEVENTEEN debutan como subunidad

ⓒ PLEDIS Entertainment

Los cantantes DK y Seungkwan, vocalistas principales del grupo SEVENTEEN, debutarán como subunidad con el lanzamiento de su primer miniálbum el próximo 12 de enero, según informó la agencia Pledis Entertainment el miércoles 17.

El anuncio se realizó mediante la publicación de un tráiler titulado “An Ordinary Love”, difundido a través del canal oficial de la compañía HYBE Labels. El proyecto, titulado “Serenade”, explorará diversas emociones relacionadas con el amor centrándose en los encuentros románticos, las despedidas y los procesos emocionales que se desarrollan entre ambos momentos.

El miniálbum había despertado una gran expectación desde noviembre pasado, cuando se confirmó que ambos artistas estaban preparando un estreno conjunto. A lo largo de su trayectoria, DK y Seungkwan han demostrado ampliamente su talento vocal tanto en los trabajos grupales de SEVENTEEN como en canciones individuales y bandas sonoras, consolidándose como dos de las voces más destacadas de la formación.

Con esta nueva subunidad, buscan profundizar en una propuesta musical centrada en la interpretación vocal y reforzar su identidad artística como dúo.