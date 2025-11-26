“Anpanman” de BTS regresa al número uno tras siete años

ⓒ Big Hit Music

La canción “Anpanman”, incluida en el tercer álbum de estudio del grupo BTS, publicado en 2018, ha protagonizado un inesperado regreso a las listas de éxitos en Estados Unidos, al alcanzar el primer puesto de un ranking de Billboard siete años y siete meses después de su lanzamiento.

Según informó la agencia BigHit Music el miércoles 17, el tema volvió a entrar en la lista World Digital Song Sales de Billboard, donde se situó directamente en el número uno. Además, alcanzó el séptimo puesto en el ranking Digital Song Sales, que agrupa canciones de todos los géneros.

El resurgimiento de “Anpanman” no se limitó al mercado estadounidense. Hasta el pasado 9 de diciembre, encabezó las listas de Top Songs de iTunes en 75 países, entre ellos EEUU, Reino Unido, Francia, Italia y México.

“Anpanman” compara a BTS con el popular héroe japonés del mismo nombre y transmite un mensaje de esperanza subrayando el deseo de la agrupación de ofrecer energía positiva a través de su música y sus actuaciones.

Desde BigHit Music señalan que este renovado éxito llega en un momento especialmente significativo, a medida que se aproxima el regreso de la banda con todos sus integrantes, previsto para la próxima primavera. La compañía atribuye este fenómeno al constante apoyo de ARMY, el fandom de BTS, que ha mantenido vivo el interés por su música incluso durante el periodo de pausa de la formación.