﻿José Alirio Peña: Corea es como el kimchi, pues da una gran sorpresa cuando lo pruebas





En distintos rincones del planeta hay personas que miran a Corea con cariño y admiración, y que ponen su talento al servicio de compartir ese aprecio tendiendo puentes entre culturas. Entre ellas se encuentran Nadia Micaela Medina Reguilón y José Alirio Peña Zerpa, reconocidos este año en los K-Creators Awards, unos premios organizados por el Gobierno de Corea para destacar a quienes difunden la cultura coreana a nivel global.





Nadia, originaria de Argentina, forma parte del programa K-Influencers y comparte en sus redes sociales contenidos sobre viajes y cultura popular coreana, siempre con un tono cercano y entusiasta que refleja su curiosidad y su afecto por el país.





José, venezolano afincado en Argentina, integra el grupo de reporteros honorarios de Korea.net, donde escribe artículos sobre historia, gastronomía y actividades culturales relacionadas con Corea. A través de su trabajo busca ofrecer al público latinoamericano una mirada más amplia y diversa de la sociedad coreana, con la pasión y el compromiso de quien ejerce como un auténtico embajador cultural.





Hoy, en KBS WORLD Radio, conversamos con Nadia y José sobre sus experiencias como promotores de la cultura coreana y sobre la pasión que les impulsa a seguir acercando Corea al mundo hispanohablante.