﻿Roberto Maqueda: Con mis proyectos intento ofrecer experiencia al público y llevarlo a un espacio distinto





Desde la interpretación musical tradicional, Roberto Maqueda ha ido ampliando progresivamente su forma de crear hasta desarrollar un trabajo en el que el sonido, lo visual y el espacio dialogan y funcionan de manera conjunta. Artista de origen español y actualmente afincado en Suiza, se formó como percusionista en el ámbito de la música contemporánea y, durante muchos años, se identificó ante todo como músico.

Con el paso del tiempo, su interés se fue desplazando más allá de la interpretación para centrarse en una mirada más amplia sobre el proceso creativo. Aunque el sonido continúa siendo el eje de su trabajo, en sus proyectos adquieren cada vez mayor relevancia otros elementos como lo visual, la configuración del espacio, la tecnología y la experiencia del público.





En este recorrido, Roberto Maqueda ha ido asumiendo —no sin cierta cautela— una práctica artística que trasciende lo estrictamente musical y que hoy concibe como un proceso creativo en constante evolución.

Hoy, en KBS WORLD Radio, conversamos con Roberto Maqueda para descubrir qué tipo de creador es y recorrer su universo de trabajo a través de algunos de sus proyectos más representativos.