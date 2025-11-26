Menú principal Ver contenido

Jongho de ATEEZ presenta el videoclip de su sencillo en solitario

#Novedades de K-Pop l 2025-12-19

Melodías de Corea

ⓒ KQ Entertainment
El cantante Jongho, integrante del grupo ATEEZ, lanzó el miércoles 17 el videoclip de su sencillo en solitario titulado “To Be Your Light”.
En el vídeo musical, el artista emprende un viaje marcado por la nostalgia en el que rememora momentos compartidos con sus amigos y evoca recuerdos del pasado.
El tema forma parte del duodécimo miniálbum de ATEEZ, “Golden Hour: Part 3 – In Your Fantasy Edition”, un proyecto especial que incluye canciones en solitario de los ocho miembros de la banda. El disco fue presentado por primera vez durante los conciertos celebrados los días 5 y 6 de julio en el Inspire Arena de Incheon, antes de su estreno oficial.
