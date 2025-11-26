Key de SHINee pide perdón por la polémica del tratamiento médico ilegal

ⓒ SM Entertainment

El cantante Key, integrante del grupo SHINee, reconoció el miércoles 17 haber recibido tratamiento médico a domicilio por parte de una mujer acusada de ejercer medicina de forma ilegal y anunció su retirada de todas las actividades y programas en los que participaba en ese momento.

En un comunicado difundido el martes 16, su agencia de representación, SM Entertainment, explicó que el artista fue presentado a la mujer a través de un conocido. Según la empresa, Key supo de ella inicialmente en una clínica del distrito de Gangnam, en Seúl, donde creyó que se trataba de una doctora con licencia.

SM Entertainment añadió que el intérprete solo tuvo conocimiento recientemente de que la mujer no contaba con una licencia médica válida y que se encuentra “profundamente arrepentido de su desconocimiento”.

La controversia se intensificó después de que aparecieran en las redes sociales de la mujer fotografías del perro y del domicilio de Key, lo que dio lugar a especulaciones y a demandas públicas de aclaraciones sobre la relación entre ambos. Durante su reciente gira en solitario por varias ciudades de Estados Unidos, el cantante evitó pronunciarse sobre el asunto.

La agencia pidió disculpas y explicó el retraso en ofrecer una respuesta oficial. Señaló que “había muchas partes implicadas” en la coordinación de la gira internacional y otras actividades, lo que dificultó la emisión de un comunicado a tiempo.

Asimismo, Key se dirigió personalmente a sus seguidores a través de una publicación en la red social Instagram, en la que pidió disculpas por la preocupación causada y afirmó que se tomará un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido.