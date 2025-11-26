Yoon Bo Mi de Apink se casará con el compositor Rado

ⓒ With US Entertainment, Highup Entertainment

La cantante Yoon Bo Mi, miembro del grupo femenino Apink, contraerá matrimonio en mayo de 2026 con su pareja desde hace varios años, el compositor y productor Rado.

La artista dio a conocer la noticia a través de una carta escrita a mano y publicada en línea. En el mensaje, Yoon explicó que ha decidido casarse con la persona que ha estado a su lado durante años “compartiendo los momentos cotidianos de la vida, tanto en los tiempos felices como en los difíciles”.

La pareja mantiene una relación desde 2017. Rado es un reconocido productor dentro de la industria del K-pop y principal responsable del sonido del grupo STAYC. A lo largo de su carrera ha firmado numerosos éxitos, entre ellos “Gotta Go”, de Chungha; “Like OOH-AHH”, de TWICE; “Bad Girl Good Girl”, de miss A; y “Only One”, de Apink.