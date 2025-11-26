Episodio 38: La música clásica coreana emerge como una marca global

El reconocimiento internacional de la música clásica coreana El año 2025 estuvo marcado por una serie de acontecimientos que confirmaron la posición destacada de la música clásica coreana en el panorama internacional. El prestigioso director de orquesta Chung Myung Whun fue designado próximo director musical del Teatro alla Scala de Milán, uno de los templos operísticos más importantes del mundo. Se convertirá así en el primer director musical asiático desde la fundación del teatro en 1778, un hito que simboliza el reconocimiento global alcanzado por la música clásica coreana. A este logro se suma la distinción otorgada por Francia a la soprano Jo Sumi, quien recibió la máxima condecoración cultural del país en el grado de Comendador, reafirmando la proyección internacional de la lírica coreana.





Izquierda: El director de orquesta Chung Myung Whun Derecha: La renombrada soprano Jo Sumi ⓒ KBS

Los orígenes de la música clásica coreana El camino hacia este reconocimiento fue trazado por figuras pioneras que abrieron las puertas de los grandes escenarios internacionales. Entre ellas destaca el pianista Paik Kun Woo, cuyas interpretaciones cautivaron al público y a la crítica en capitales musicales como Nueva York y París. También sobresale el compositor Yun Isang, reconocido mundialmente por su lenguaje singular dentro de la música contemporánea. Asimismo, el célebre Trío Chung —formado por la violinista Chung Kyung Wha, la chelista Chung Myung Wha y el pianista Chung Myung Whun— desempeñó un papel fundamental en la difusión internacional de la música coreana. Junto a otros grandes artistas, sentaron las bases para el desarrollo y la proyección global de la música clásica del país.



La Orquesta Sinfónica de KBS

ⓒ KBS

El ascenso de una nueva generación A partir de la década de 2000, una nueva generación de músicos coreanos comenzó a destacar en los principales concursos internacionales. En 2015, el pianista Cho Seong Jin hizo historia al convertirse en el primer coreano en ganar el Concurso Internacional Chopin, un logro que marcó un punto de inflexión para la música clásica nacional. Este impulso continuó en 2022 con la victoria de Lim Yun Chan en el Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, donde obtuvo la medalla de oro y confirmó el extraordinario nivel artístico de los intérpretes coreanos en la escena mundial.





Izquierda: El pianista Cho Seong Jin, ganador del Concurso Internacional Chopin 2015 Derecha: El pianista Lim Yun Chan, ganador del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn 2022

Las claves del auge de la música clásica coreana Especialistas señalan que el éxito de la música clásica coreana responde a una combinación de factores: un sistema eficaz de detección de jóvenes talentos, una sólida formación académica —con instituciones como la Universidad Nacional de las Artes de Corea— y un entorno que favorece la experiencia escénica desde edades tempranas. A ello se suma el creciente reconocimiento internacional. Grabaciones de músicos coreanos han sido nominadas recientemente a los Premios Internacionales de Música Clásica (ICMA), lo que confirma que su proyección y prestigio continúan en ascenso. Lejos de ser una tendencia pasajera, la música clásica coreana se ha consolidado hoy como uno de los pilares de la escena mundial.



