El metro en Corea: un transporte para todos

En las grandes metrópolis, con un flujo constante de personas, el metro es sin duda el transporte público más eficiente, rápido y económico. Y en Seúl, la capital de Corea del Sur, no es la excepción. El metro es la auténtica columna vertebral de la ciudad, con nueve líneas principales que cubren gran parte del área urbana, alta frecuencia de trenes, anuncios multilingües, mapas claros e incluso Wi-Fi gratuito en estaciones y vagones.

Por todo esto, moverse en metro por Seúl y su periferia es una experiencia muy cómoda y segura, incluso para los extranjeros recién llegados. Lo primero que sorprende a quienes vienen de fuera es la limpieza que reina en las estaciones y en los vagones. Todo está impecablemente cuidado gracias al personal de limpieza, sumado a que los usuarios no comen ni beben mientras se desplazan en este transporte público. Además, viajar en el metro coreano suele implicar un ambiente de calma: la gente evita hablar en voz alta y suele concentrarse en sus móviles, casi siempre con auriculares.

También destaca la disciplina al subir y bajar. Los pasajeros esperan en fila en los andenes, detrás de las marcas del suelo, y la mayoría deja bajar antes de subir. Incluso en horas punta, cuando los vagones alcanzan niveles muy altos de ocupación, la gente mantiene la compostura y procura no molestar, por ejemplo colocando sus mochilas delante del cuerpo. A este respecto, cabe recordar que décadas atrás, en momentos de saturación, eran comunes los llamados “push-man”, literalmente “empujadores”: personas, ya fueran empleados del metro o voluntarios, cuya tarea consistía en empujar a los pasajeros dentro del vagón para aprovechar al máximo el espacio y permitir el cierre de las puertas. Hoy en día este oficio ya no existe. En su lugar, hay personal de seguridad encargado de controlar el flujo de pasajeros y prevenir accidentes.

Una vez dentro del vagón hay varios aspectos que llaman la atención. Uno de ellos es que parte de los asientos está marcada como “asientos prioritarios”, dirigidos a personas mayores, personas con discapacidad y personas con niños: aproximadamente el 30% del total. Además, desde 2013 existen los asientos rosas, reservados para mujeres embarazadas. La idea de estos asientos, a diferencia de los prioritarios en general, es visibilizar la necesidad de ofrecer un lugar a mujeres en etapas tempranas del embarazo, cuando no siempre es evidente a simple vista.

El metro de Seúl se enorgullece de ser un sistema vigilado y cuidado. En los últimos años se ha reforzado la seguridad con un aumento de cámaras de seguridad, teléfonos de emergencia, patrullas de vigilancia, más agentes de seguridad y zonas designadas como “safe zones” en las estaciones, para sentirse seguro incluso por la noche.

Por otra parte, la gran mayoría de los andenes cuenta con compuertas de cristal que se abren únicamente cuando llega el tren y coinciden con las puertas del vagón. Cuando no hay tren, permanecen cerradas, lo que impide el acceso directo a las vías. Estas puertas automáticas previenen accidentes, especialmente caídas, y además mejoran la calidad del aire en las estaciones, reducen el ruido y el polvo fino generado por el paso de los trenes y aumentan la eficiencia del aire acondicionado y de la ventilación en los espacios subterráneos.

En definitiva, tomar el metro en Corea es toda una experiencia: eficiente, moderna y muy considerada con las personas. Así que, si alguna vez tienen la oportunidad de visitar este país, les recomiendo subirse al metro y disfrutar de este cómodo y rápido medio de transporte público.