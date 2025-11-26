Episodio 39: El Premio Nobel de Literatura de Han Kang abre nueva era en la literatura coreana

Han Kang, la primera escritora asiática en ganar el Premio Nobel de Literatura En 2024, Han Kang hizo historia al convertirse en la primera escritora coreana y la primera mujer asiática en ganar el Premio Nobel de Literatura. Sus obras, como “Actos humanos” y “No me despido”, basadas en tragedias históricas, han sido elogiadas por elevar cuestiones como la dignidad, la memoria y la fragilidad de la vida humana a través de una prosa poética que ha resonado con fuerza en la escena literaria internacional. Más allá del reconocimiento a un logro individual, este galardón se interpreta como un hito que terminó por afianzar la presencia de la literatura coreana en el panorama global.





Han Kang en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura 2024

ⓒ KBS

El mundo literario de Han Kang Han Kang comenzó a llamar la atención del mundo literario en 1993, tras publicar cuatro poemas, entre ellos “Invierno en Seúl”. Al año siguiente, debutó como escritora con el cuento “Ancla roja”. Desde entonces, ha explorado en sus obras la violencia humana, el silencio y el sufrimiento interior, temas presentes en libros como “La vegetariana”, “La clase de griego” y “El viento sopla, vete”. En 2016, su novela “La vegetariana” le valió el Premio Man Booker Internacional del Reino Unido, gracias a su interpretación simbólica y alegórica de la decisión de una mujer de rechazar la violencia. Su estilo poético, con frases contenidas y espacios que respiran, se ha convertido en un sello distintivo de su literatura.





Izquierda: Han Seung Won, destacado escritor y padre de Han Kang Derecha: Han Kang y la traductora Deborah Smith celebran el Man Booker Internacional 2016 ⓒ KBS

“La vegetariana”, obra ganadora del Premio Man Booker Internacional

ⓒ KBS

Antes del Nobel: la literatura coreana en el mundo La literatura coreana ya había comenzado a despertar interés en el extranjero antes del Nobel de Han Kang. Obras de autores como Hwang Sok Yong, Shin Kyung Sook y Kim Young Ha se han traducido al inglés, francés, alemán y otros idiomas, llegando así a un público internacional más amplio. El poeta Ko Un y el escritor Hwang Sok Yong incluso fueron mencionados en varias ocasiones como candidatos al Premio Nobel de Literatura por medios y críticos internacionales. Pero lo cierto es que, durante mucho tiempo, la literatura coreana fue percibida como un campo de enorme potencial, aunque relegada a la periferia del circuito literario internacional, en gran medida por las limitaciones en materia de traducción y distribución.





El Instituto de Traducción Literaria de Corea

ⓒ KBS

La literatura coreana despega tras el Nobel de Han Kang Tras el Premio Nobel de Literatura otorgado a Han Kang, la literatura coreana ha experimentado una transformación visible en el mercado global. Autoras como Jeong Bo Ra y Kim Hye Soon han comenzado a captar mayor atención en certámenes internacionales y en medios extranjeros, mientras que librerías y eventos culturales de distintos países han ampliado sus secciones y programas dedicados a las letras coreanas. A ello se suman el apoyo del Instituto de Traducción Literaria de Corea, el fortalecimiento de la infraestructura de traducción multilingüe y la popularidad global de los contenidos culturales coreanos, factores que han contribuido a fortalecer la presencia de los libros coreanos en el escenario internacional. En ese contexto, el Nobel de Han Kang fue el punto de inflexión que aceleró esta tendencia y marcó el inicio de una nueva era para la literatura coreana.





Izquierda: La poeta Kim Hye Soon Derecha: “Conejo maldito”, de Jeong Bo Ra ⓒ KBS