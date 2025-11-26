Cruzar la calle en Corea: señales, sombrillas y un toque de tecnología

Hoy vamos a hablar de algo que, aunque parezca cotidiano, en Corea se convierte en toda una experiencia: ¡cruzar la calle!

Al caminar por las ciudades coreanas llaman la atención los pasos de cebra bien demarcados sobre el asfalto y los semáforos peatonales claramente visibles. Pero lo más curioso es que muchos de estos semáforos incluyen un contador que indica el tiempo restante tanto cuando la luz está en rojo, como cuando está en verde. Gracias a este sistema de “cuenta atrás”, el peatón sabe exactamente cuánto falta para poder cruzar y puede decidir si conviene esperar o aprovechar esos segundos para acercarse al cruce. También contribuye a reducir los cruces imprudentes, ya que si el contador marca muy poco tiempo, es más fácil optar por esperar a la próxima oportunidad.

Otro detalle muy atractivo son los semáforos en el suelo y los cruces inteligentes. Además de los semáforos tradicionales, Corea ha innovado con sistemas pensados para aumentar la visibilidad, especialmente para quienes van distraídos o no apartan la vista del teléfono móvil. En Seúl, por ejemplo, en muchas zonas se han instalado luces LED en el suelo, justo al inicio del paso de peatones, que cambian de color al mismo tiempo que el semáforo. Esto ayuda a los peatones que caminan mirando hacia abajo o que tienen dificultades para ver la señal elevada. En algunos cruces también se proporciona ayuda acústica para personas con discapacidad visual.

En otras zonas de Corea se están implementando sistemas todavía más sofisticados. En el distrito de Seongdong (성동), por ejemplo, se ha adoptado un “sistema automático de detección de infracciones en la línea de detención” basado en inteligencia artificial. El resultado: una reducción del 40,7% en las infracciones y una caída del 52,5% en las muertes por accidentes de tráfico, demostrando así su eficacia. Para prevenir a los llamados “smombies” —personas que caminan mirando su smartphone— se utilizan semáforos LED en el suelo, anuncios por voz y sensores de detección de peatones.

En el municipio de Gangneung, en la provincia de Gangwon, hay cruces con cámaras que detectan en tiempo real si hay peatones esperando o intentando cruzar. Si alguien necesita más tiempo —personas mayores, niños o personas con movilidad reducida— el sistema puede prolongar automáticamente la luz verde. Y si alguien trata de cruzar con el semáforo en rojo, aparece un mensaje de advertencia acompañado de una guía por voz.

Por su parte, el distrito de Namgu, en la ciudad de Busan, ha invertido más de 300 millones de wones en zonas con pendientes y alto tráfico para instalar medidas de seguridad dobles o triples. Allí se han colocado semáforos LED en el suelo, paneles luminosos elevados que alertan a los peatones e incluso un sistema que bloquea la pantalla del móvil cuando alguien se acerca al paso de peatones.

Así, en muchas ciudades coreanas los “semáforos de suelo” y los sistemas de advertencia se usan para reducir accidentes, especialmente entre quienes cruzan distraídos con su teléfono. Las autoridades buscan adaptar la infraestructura al comportamiento contemporáneo.

Pero hay otro detalle que puede pasar desapercibido, sobre todo en los días de calor intenso. Si se fijan bien, verán que en algunas esquinas y puntos de espera junto a los pasos de cebra hay estructuras con parasoles que se despliegan automáticamente cuando sube la temperatura. Permiten esperar el semáforo sin quemarse bajo el sol, algo especialmente útil en verano. Pequeñas comodidades urbanas que muestran una clara apuesta por la calidad de vida. No solo se trata de llegar seguro a la otra acera, sino de que la espera sea lo más cómoda posible.

En resumen, cruzar una calle en Corea no es algo que se deje al azar: todo está pensado para maximizar la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de quienes caminan. El diseño urbano tiene en cuenta la diversidad, con prioridad para las personas más vulnerables o con movilidad reducida, como mayores, niños, personas con discapacidad e incluso peatones distraídos.