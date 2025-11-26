V, Jimin y Jungkook entran en lista de jóvenes accionistas más ricos de Corea

ⓒ Big Hit Music

Los integrantes de BTS V, Jimin y Jungkook fueron incluidos en la lista de los 100 accionistas más ricos de Corea del Sur menores de 30 años, según una reciente encuesta publicada por la firma de análisis corporativo CEO Score. Cada uno posee acciones valoradas en aproximadamente 21.400 millones de wones, lo que los sitúa en posiciones contiguas dentro del ranking.

El estudio analizó la cantidad y el valor de las acciones en manos de personas físicas en empresas cotizadas, comparando los datos de finales de 2024 con los más recientes. En el último año, el valor de las participaciones de V, Jimin y Jungkook aumentó en 8.200 millones de wones, impulsado principalmente por la revalorización de las acciones de Hybe.

Estas participaciones provienen de las acciones que el presidente de Hybe, Bang Si Hyuk, otorgó en 2020 a los siete miembros de BTS antes de la salida a bolsa de la compañía. Cada integrante recibió 478.695 acciones ordinarias, y se sabe que V, Jimin y Jungkook las han conservado en su totalidad. Otros miembros como J-Hope, RM y Jin también mantienen activos bursátiles superiores a los 10.000 millones de wones, mientras que Suga no apareció en los resultados publicados.