Jungkook de BTS comparte un cover navideño

ⓒ Big Hit Music

Jungkook, integrante de BTS, sorprendió a sus seguidores con un regalo especial de fin de año al publicar un video de versión del clásico navideño “The Christmas Song”.

El artista compartió el 24 de diciembre el cover a través de las cuentas oficiales de BTS en SoundCloud y YouTube. La interpretación está basada en la versión del cantautor estadounidense Johnny Stimson, quien en 2020 ofreció una reinterpretación moderna del tema.

Desde la agencia explicaron que el cover refleja el deseo del artista de transmitir calidez y cercanía a ARMY al cierre del año.

Por su parte, BTS se prepara para una nueva etapa en 2026, con el lanzamiento de un nuevo álbum previsto para la primavera y el inicio de una gira mundial a gran escala, marcando su esperado regreso a los escenarios como grupo.