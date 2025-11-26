Se complica regreso de NewJeans tras salida de Danielle

ⓒ ADOR

El esperado regreso de NewJeans con todas sus integrantes quedó en entredicho después de que Ador anunciara la terminación del contrato exclusivo con una de sus miembros, Danielle.

La agencia informó el lunes 29 sobre el estado de las conversaciones mantenidas con Minji, Hanni y Danielle, quienes anteriormente habían manifestado su intención de retomar actividades con la compañía tras el fallo del Tribunal del Distrito Central de Seúl, emitido el pasado 30 de octubre. Dicho fallo estableció que las cinco integrantes debían respetar sus contratos exclusivos con Ador hasta el año 2029.

Según la empresa, tras la decisión judicial se llevaron a cabo múltiples reuniones con las artistas y sus familias. En ese proceso, Hanni, junto con su familia, participó activamente en el diálogo con la agencia, lo que derivó en su decisión de permanecer en Ador acatando el fallo del tribunal. En el caso de Minji, la compañía señaló que las conversaciones continúan, aunque no precisó si ya se ha alcanzado una resolución definitiva.

Sin embargo, en relación con Danielle, Ador determinó que no era viable continuar la relación profesional con la cantante como integrante del grupo ni como artista de la agencia, por lo que notificó oficialmente la finalización de su contrato exclusivo.

Asimismo, la empresa adelantó que emprenderá acciones legales contra la familia de Danielle y contra la exdirectora ejecutiva de Ador, Min Hee Jin, a quienes atribuye un papel clave en el origen del conflicto que derivó en la paralización de las actividades del grupo y en el intento de desvinculación de la agencia.