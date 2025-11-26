RIIZE cerrará su primera gira mundial en Seúl en marzo de 2026

ⓒ SM Entertainment

El grupo RIIZE pondrá el broche final a su primera gira mundial con un concierto de cierre en Seúl en marzo de 2026.

El espectáculo, titulado “2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] FINALE IN SEOUL”, se celebrará del 6 al 8 de marzo en el KSPO DOME, ubicado en el distrito de Songpa. El anuncio oficial y el póster del evento se dieron a conocer el lunes 29, lo que generó gran expectación entre los fans.

Desde el inicio de la gira, RIIZE ha recorrido escenarios de Asia y Norteamérica con una respuesta entusiasta del público. En julio, el tour pasó por Seúl, Hyogo, Hong Kong, Saitama y Hiroshima; en agosto, por Kuala Lumpur, Fukuoka y Taipéi; en septiembre, por Tokio y Bangkok; en octubre, por Rosemont; y en noviembre, por Nueva York, Washington D. C., Seattle, San Francisco, Los Ángeles y Ciudad de México.

El recorrido continúa en enero con conciertos en Yakarta, Manila y Singapur, y en febrero con una parada en Macao. Además, el grupo tiene programada una presentación especial en el Tokyo Dome, un hito que subraya su rápido ascenso como uno de los boy groups de K-pop en alcanzar este emblemático escenario en el menor tiempo. En total, la gira abarcará 21 ciudades alrededor del mundo.