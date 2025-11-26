“Still With You” de Jungkook alcanza los 400 millones en Spotify

ⓒ Big Hit Music

Jungkook, integrante de BTS, volvió a demostrar su alcance internacional con su tema “Still With You”, que superó los 400 millones de reproducciones en Spotify, la mayor plataforma de streaming musical del mundo.

Lanzada en 2020, “Still With You” es una canción en coreano dedicada a los fans y compuesta por el propio Jungkook. A pesar de no tratarse de un lanzamiento promocional convencional, el tema ha mantenido un promedio cercano a 500.000 reproducciones diarias, alcanzando así la marca de 400 millones y confirmando una popularidad sostenida a lo largo del tiempo.

Con este logro, Jungkook suma ya siete canciones que han superado individualmente los 400 millones de reproducciones en Spotify, un registro excepcional para un artista solista de K-pop.