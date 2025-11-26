Rosé encabeza la lista de “Los 100 rostros más bellos del mundo”

ⓒ THE BLACK LABEL

Rosé, integrante del grupo femenino BLACKPINK, fue elegida como el rostro más bello del mundo en 2025, según el ranking anual publicado por el medio estadounidense TC Candler.

La lista, titulada “The 100 Most Beautiful Faces of 2025” (Los 100 rostros más bellos del mundo 2025), fue revelada el lunes 29 a través del canal oficial de YouTube de TC Candler. En esta edición, Rosé se posicionó en el primer lugar, seguida por la actriz estadounidense Sydney Sweeney.

TC Candler publica cada año este ranking, elaborado a partir de votaciones y evaluaciones que incluyen a celebridades de todo el mundo. En la edición 2025, varias estrellas del K-pop lograron posiciones destacadas: Pharita, integrante de Babymonster, alcanzó el tercer lugar; Karina, de aespa, se ubicó en el octavo; y Jisoo, también miembro de BLACKPINK, obtuvo el puesto 11.