Hwasa rompe récords en Corea con “Good Goodbye”

ⓒ P NATION

La cantante Hwasa alcanzó un hito histórico en la música popular coreana. Su sencillo “Good Goodbye” ha registrado 480 “Perfect All-Kill”, un término que en Corea se utiliza cuando una canción ocupa simultáneamente el primer lugar en todos los principales rankings musicales, incluidas las listas en tiempo real, diarias y semanales.

De acuerdo con el iChart -plataforma que integra los resultados de plataformas como Melon, Genie, Bugs, YouTube Music, FLO y VIBE-, “Good Goodbye” logró su primer Perfect All-Kill el 30 de noviembre. Hasta las 11:00 del día 30, el tema acumulaba ya 480 veces este logro, estableciendo el récord más alto entre los solistas coreanos.

En la clasificación histórica de Perfect All-Kill, la canción de Hwasa se sitúa en el cuarto lugar de todos los tiempos, detrás de “Golden” de Huntrix (1484), “Ditto” de NewJeans (655) y “Dynamite” de BTS (610). Entre los artistas solistas nacionales, se trata del mejor registro jamás alcanzado, además de una marca que continúa en ascenso.