LÁGRIMAS en H MART, de Michelle Zauner





Lágimas en H Mart es un libro enternecedor: una memoria sobre el amor de familia, la pérdida y el crecimiento personal, escrita por Michelle Zauner, una cantante estadounidense de ascendencia coreana. Estrictamente hablando no es literatura coreana porque la obra no ha sido escrita en coreano, sino en inglés, sin embargo sí lo es en esencia y en alma.





A través de una prosa sincera y directa, Zauner oscila entre los sentimientos contradictorios de distanciamiento e intimidad hacia su madre. Recuerda que su madre le decía con alegría «Nunca he conocido a alguien como tú, eres como una alienígena venida de otro pueblo…» y confiesa que se extrañó escuchar esas frases de la mujer que la había dado a luz. De lo que habla es que ella y su madre alcanzaron un punto de respeto mutuo reconociendo sus diferencias innatas, algo que le hubiera gustado lograr antes para sentar las bases de un vínculo más profundo y dice: «Entonces, lo que habrían sido los años más fructíferos de entendimiento se truncaron violentamente, y me quedé sola para descifrar los secretos de la herencia sin su clave».





Michelle Zauner es famosa por ser la cantante principal de Japanese Breakfast. Su primer álbum, Psychopomp, estaba compuesto por canciones que Zauner escribió en las semanas posteriores a la muerte de su madre. Pero el libro de Zauner no trata mucho de música, ya que Lágrimas en H Mart abarca diversos temas, desde comida hasta raza y religión.





Si bien es una narrativa lineal las memorias también se sienten como un conjunto de viñetas literarias que nos recuerdan las innumerables maneras en que Zauner extraña a su madre. A través de estas yuxtaposiciones fascinantemente extrañas, la autora reproduce la sensación de cómo el dolor siempre asoma en los lugares más inesperados. Cuenta “Puedo contarte con toda seriedad cómo fue ver cómo se le caía el pelo a mi madre en la bañera, o las cinco semanas que pasé durmiendo en hospitales y la paciencia que tuve mientras, pero si me encuentras en H Mart cuando un niño se abalanza sobre las fundas de plástico de ppeongtwigi, te digo que me pongo furiosa y mucho”.





Al escribir sobre la comida en su libro, Zauner no solo piensa en su identidad racial, sino también en cuánto la amaba su madre. En sus bocetos intensamente detallados de la comida y el hogar, Zauner rinde homenaje a todas las formas en que su madre la cuidó, y a todas las formas en que ella ignoró ese cuidado hasta que fue demasiado tarde.