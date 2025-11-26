Recomendaciones de películas para la época de fiestas





New Year Blues (El blues de Año Nuevo, 새해전야)

New Year Blues,(El blues de Año Nuevo en español) es una producción al estilo de Love Actually, película que se ha convertido en todo un clásico navideño.

Con una narrativa interconectada que cambia entre cuatro parejas diferentes, El blues de Año Nuevo parece contar con todo lo que a un aficionado a la comedia romántica puede gustar.

Básicamente, muestra a cuatro parejas. Una de ellas es la formada por el atleta paralímpico Raehwan, interpretado por Teo Yoo, y la florista Owol, personaje al que da vida Suyeong, una pareja que ya lleva varios años de noviazgo que empieza a tener problemas.

De las cuatro historias, la más dinámica es una que narra un amor que supera fronteras: el amor que nace entre el agente de viajes Yongchan, interpretado por Lee Dong Hwi, y su novia china Yao Lin, papel que representa la actriz china Chen Duling. Esta pareja también enfrenta problemas, pero no tanto por culpa de ellos, sino por las dificultades económicas que sufre Yongchan tras ser víctima de un fraude y que complican su plan de casarse.

Las dos parejas restantes son de Jinah y Jaeheon, que se conocen en Buenos Aires, Argentina, en un viaje impulsivo, y Hyoyeong, una fisioterapista, y Jiho, un detective policial, que inician una relación al solicitar la primera protección. Ambas historias son tiernas y en ellas brillan los atractivos de los protagonistas: Lee Yeon Hee y Yu Yeon Seok como la pareja que se conoce en Argentina, y Yoo In Na y Kim Gang Wu como Hyoyeong y Jiho respectivamente.









A year-end medley (Un popurrí de fin de año, 해피 뉴 이어)

A year-end medley, Un popurrí de fin de año en español comienza con unas preguntas: si todo en la vida saliera según lo planeado, ¿qué habría de divertido? ¿Acaso lo mágico, las cosas más extraordinarias no suceden cuando uno menos lo espera?

En cuanto a estructura, el largometraje presenta el formato de una película ómnibus, es decir, varias historias independientes con uno que otro vínculo entre sí, que ocurren en un hotel ficticio llamado Emross. Estas historias, que se entrecruzan en algún punto, tejen una comedia romántica llena de dulzura que se mantiene fiel a su género de principio a fin. Puede que la trama resulte predecible, pero sus personajes son adorables e imposibles de no amar, ahí radica el encanto de esta película. Además, el humor que impregna las historias es refrescante y, sobre todo, inocuo, mientras que la alegría y el optimismo que se perciben a lo largo de todas las escenas hacen de esta una excelente elección para despedir el año viejo o recibir el nuevo.









Te amo (그대를 사랑합니다)

La película es Te amo, del director Choo Chang Min es una obra que no se ambienta exactamente en época de fiestas, sin embargo es lo suficientemente conmovedora como para calentar el corazón de cualquier espectador.

La historia gira en torno al viejo Manseok, que se gana la vida como repartidor de leche. Es un gruñón que anda de pleito en pleito con sus vecinos por su mal humor. Su vida es monótona y aburrida. Sin embargo, sus días se vuelven de repente color de rosa al conocer a Ippun, una mujer que recoge artículos de reciclaje y los vende para mantenerse.

Cada mañana que se topa con ella, el viejo Manseok la trata con indiferencia e incluso la reta por cualquier estupidez, comportándose como un niño travieso y tímido que molesta a la niña que le gusta. Aún así, el viejo no puede ocultar los sentimientos que nacen dentro de él hacia Ippun, mientras que ella empieza a abrir su corazón ante la torpe confesión de Manseok.

La otra pareja protagonista es la de Suni y Gunbong, que llevan casados décadas. Como muchas parejas de su generación, el romance no tuvo su debido lugar dentro de su vida matrimonial. Sin embargo, en la última fase de sus vidas, se enfrentan a un problema: la enfermedad de Alzheimer que padece la esposa, Suni. Es indudablemente un problema serio; pero al mismo tiempo es el factor que hace que esta pareja, que ha vivido tanto tiempo alejada del romance, se de cuenta de que sin la otra persona no podrían subsistir: que la otra persona es el aire que respiran y lo es todo en sus vidas.

Te Amo del director Chu Chang Min es un melodrama que no tiene nada de especial. Muchas de sus escenas, en las que los personajes confiesan su amor afirmando que no podrían vivir ni un segundo sin el ser amado, no pueden ser más ordinarias, típicas de una película de romance. No obstante, lo curioso es que el público no quita









Moonlit Winter (Para Yoonhee, 윤희에게)

El largometraje Moonlit Winter, del director Lim Dae Hyeong, empieza con Saebom, una adolescente que vive con su madre, Yoonhee, quien se divorció de su esposo policía tras años de un matrimonio infeliz. Aunque viven juntas, Yoonhee es un enigma para su hija, quien no sabe mucho de su madre, pero la ama incondicionalmente. Yoonhee, por su parte, mantiene a su hija trabajando en una cantina, pero es una especie de reclusa: no se abre ni a ella ni a nadie. Así que, un día, cuando llega una carta de Japón, escrita por alguien llamado Jun y dirigida a Yoonhee, Saebom se llena de preguntas sobre su madre y Yoonhee de recuerdos. Y con esa carta, ambas realizan un viaje hacia un pequeño pueblo de Hokkaido, al norte de Japón: un viaje en el que madre e hija se descubrirán a sí mismas y a la otra.

Moonlit Winter tiene un comienzo algo confuso, pero a medida que avanza, se desarrolla una hermosa historia de sentimientos reprimidos y autoaceptación. Todo esto se retrata en la película con mucha sensibilidad gracias al guion y la dirección de Lim Dae Hyeong, que nunca fuerzan ningún escenario, sino que permiten que la historia siga una progresión muy natural.

Si bien la narrativa trata sobre la relación entre dos amigas separadas, también trata sobre sus vínculos con quienes las rodean, los cuales están profundamente arraigados. La columna vertebral del largometraje es la relación progresiva entre madre e hija. Por último, sería imposible hablar de esta producción sin mencionar el mágico paraíso invernal de Hokkaido que el director de fotografía Moon Myung Hwan captura con su cámara para la gran pantalla.