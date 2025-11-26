Los filmes más comentados de Corea en 2025

Dark Nuns (검은 수녀들)

La película Dark Nuns, del director Jang Jae Hyun narra la lucha de dos monjas por liberar a un joven poseído, enfrentándose no solo al reto del exorcismo, sino también a las limitaciones que les impone la Iglesia católica y a las miradas de desaprobación que reciben.

Destacan los primeros planos extremos, donde solo se ven los rostros de las monjas protagonistas o un acercamiento que apenas deja ver el hombro de un tercero o el objeto que observan. Estas tomas transmiten visualmente la presión que sienten y las restricciones impuestas por la norma que impide a monjas sin orden sacerdotal realizar exorcismos, pese a la poderosa capacidad espiritual que desarrollan casi en contra de su voluntad.









It’s Okay! (괜찮아 괜찮아 괜찮아)

La película independiente It’s Okay!, de la directora Kim Hye Yeong, cuenta la historia de Inyeong, una adolescente que, tras perder a su madre en un accidente de tráfico, lidia sola con su tristeza para poder seguir adelante.

Sin embargo, sus esfuerzos por impedir que el miedo y la incertidumbre la consuman no bastan para soportar por sí misma la dureza del mundo que la rodea: un entorno que no facilita el día a día a una chica tan desamparada. Para colmo, está a punto de quedarse en la calle por no poder pagar el alquiler. La vida de Inyeong no es fácil, pero la película evita retratarla desde la lástima; al contrario, incorpora humor y comedia y muestra siempre a una Inyeong que, aunque se siente impotente frente a la tristeza, nunca pierde la dignidad. Finalmente, pierde su hogar, pero no se derrumba. En vez de lamentarse, vende lo que puede en tiendas de segunda mano y pasa las noches escondida en la sala de ensayos de la compañía de danza donde trabaja, hasta que un día la descubre Seora, la directora de la compañía, apodada “La Bruja” por su dureza y estricta disciplina. Para sorpresa de la joven, Seora, al ver que no tiene a nadie ni un lugar donde refugiarse, le ofrece quedarse en su casa. Así comienza la convivencia entre ambas. Juntas aprenden a acompañarse y a sostenerse mutuamente. Una historia sobre el consuelo que aporta la compañía, algo que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas.









Yadang: el soplón(야당)

Yadang: el soplón, es una película tumultuosa y deliberadamente enrevesada, pero dotada de un estilo desbordante y sostenida por una interpretación central que actúa como el pegamento que lo mantiene todo unido. Esa interpretación corre a cargo de Kang Ha Neul, que da vida a Lee Gangsu, el protagonista de esta historia: el “soplón” al que hace referencia el título. A pesar de los lugares comunes del guion y de un desarrollo argumental poco novedoso, Yadang: el soplón funciona y convence la mayor parte del tiempo; sobre todo, entretiene. Esto ocurre porque la cinta no se obsesiona con la moralización, sino que prioriza el espectáculo y el magnetismo de sus personajes. Y en ese sentido, la actuación de Kang Ha Neul es crucial. Su Lee Gangsu es escurridizo, divertido y peligrosamente carismático. Kang interpreta al personaje como alguien que sabe exactamente hasta qué punto puede explotar su encanto antes de que la máscara empiece a resquebrajarse. No es un papel construido para generar simpatía o empatía en el público, pero resulta convincente de un modo que se siente fiel a los instintos de un estafador obligado a engañar para sobrevivir.









Mi hija es un zombi(좀비딸)

La película Mi hija es un zombi encabezó la taquilla de 2025 con más de cinco millones seiscientos mil espectadores. Se trata de una historia que se enmarca en el subgénero de la comedia zombi, al mezclar elementos clásicos del cine de muertos vivientes con humor y slapstick. Aquí, el zombi no es un monstruo al que eliminar, sino alguien a quien proteger. La película arranca como tantas otras del género: un mundo en crisis por culpa de una plaga. Pero el tono cambia pronto cuando se concentra en una historia íntima: un padre ve cómo su hija se convierte en zombi y es incapaz de abandonarla, por lo que decide ocultarla y protegerla.









No Other Choice (No hay otra opción, 어쩔수가없다)

La película No Other Choice, No hay otra opción, en español, del aclamado director surcoreano Park Chan Wook obtuvo excelentes valoraciones en el Festival Internacional de Cine de Venecia y llegó a los cines surcoreanos en septiembre.

La historia arranca con un Mansu que lo tiene todo. El protagonista llevaba décadas trabajando como gestor en una fábrica de papel, pero de un día para otro es despedido. En casa, su mujer, la ingeniosa Miri, intenta reorganizar alegremente los gastos: cancela las clases de tenis y de baile, e incluso envía a los perros a vivir con sus padres. ¿El golpe más duro? Vender la casa que tanto había significado para Mansu: aquella en la que crecieron sus hijos, con un invernadero que él mismo construyó y en el que pasaba gran parte de su tiempo. Un espacio lleno de detalles, rincones con profundidad de campo y miradores desde la azotea. Nada que ver con la casa de Parásitos, aunque la película en su conjunto —con su mensaje anticapitalista, su humor desbordante y su meticulosa construcción— comparte más de un hilo del mismo ADN con la obra de Bong Joon Ho.









The World of Love (El mundo del amor, 세계의 주인)

The World of Love —El mundo del amor, en español—, es una obra que explora las heridas y cicatrices que todos llevamos, algunas superficiales, otras profundas. En nuestra sociedad suele imponerse un estereotipo de “víctima ideal”, lo que deja a quienes han sufrido un daño atrapados entre la vergüenza y la culpa. Pero The World of Love, dirigida por Yoon Ga Eun, rompe con esa visión al situar en el centro a Jooin, una chica de diecisiete años que quiere construir un entorno tan fuerte que jamás se rompa y ser dueña de su vida. Jooin es vivaz, popular, segura de sí misma y alegre. Es también una estudiante ejemplar, una de las mejores de su clase. Vive con energía, con pasión; le encantan las series. Pero su vida da un giro cuando un compañero, en el marco de una campaña contra la puesta en libertad de un agresor sexual infantil, empieza a recoger firmas en el aula. Jooin se niega a firmar.