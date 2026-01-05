﻿YA NADIE ESCRIBE CARTAS, de Jang Eun Jin

﻿Ya nadie escribe cartas, de la escritora Jang Eun Jin, es una historia que no se lee ni con los ojos ni con la mente, sino con el alma. Desde sus primeras páginas, parece una carta abierta al silencio, al viaje y a la ternura que su autora extiende a todos nosotros.





Ya nadie escribe cartas cuenta la historia de un joven que ha viajado sin rumbo durante los últimos tres años, junto con su perro ciego, su único compañero. Cada día, sale del motel donde ha dormido, elige una dirección al azar y espera a ver qué le depara el día. Si conversa con un desconocido y este acepta intercambiar direcciones, estas se añaden a la base de datos mental del viajero, que las va enumerando una por una. Y cada noche, antes de acostarse, el hombre escribe una carta sobre su día, ya sea a algún familiar o a alguna de las personas que conoció en su paso por la vida; por desgracia, cada vez que llama a uno de los destinatarios para preguntarle si ha recibido su carta, la respuesta siempre es negativa. Esta larga rutina se interrumpe un día cuando una mujer que el viajero ve en un metro decide seguirlo. La mujer a la que llamará 751 se convierte así en la primera persona en acompañarlo en sus viajes.





Al comienzo, la autora ofrece muy pocos detalles al lector: presenta a un hombre anónimo, libre de ataduras. Solo a medida que la historia avanza se revelan nuevos datos, de forma lenta y gradual. Así se construye un ritmo perfecto, en el que el lector nunca está del todo seguro de hacia dónde se dirige la novela. Sin embargo, la falta de información no resulta desconcertante, sino estimulante. El viaje que el lector acompaña es el de un hombre que puede describirse como un coleccionista de historias. Anota anécdotas delas personas que conoce a diario, una tarea que se ha vuelto parte esencial de su andar, y sus cartas son la manifestación externa de sus pensamientos: en ellas, cada encuentro, por fugaz o fortuito que haya sido, queda almacenado, a la espera de ser recordado en el momento más necesario.