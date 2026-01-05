Laura Pérez Guavita: Vivir en Corea me hizo mucho más resiliente y fuerte ante las adversidades, con menos temor

Fotos: Laura Camila Pérez Guavita





Durante cinco años de trabajo en ONU-Hábitat, Laura Camila Pérez Guavita estuvo involucrada en proyectos de desarrollo urbano que buscaban mejorar la vida de las personas. En ese tiempo, pudo ver de cerca tanto los avances que se logran en el terreno como las dificultades que hacen que muchas iniciativas no lleguen a concretarse.





Esa experiencia la llevó a querer entender mejor cómo se diseñan y se implementan las políticas públicas y a buscar más herramientas para que los proyectos no se queden solo en el papel. Con el tiempo, ese camino la llevó a realizar una maestría en Políticas de Desarrollo en el Instituto Coreano de Desarrollo, KDI, una decisión que fue tomando forma a partir de su interés por el proceso de desarrollo de Corea y de su experiencia trabajando con KOICA, a través de la cual conoció de cerca los proyectos impulsados por el país en Colombia y en América Latina.





Hoy, en KBS WORLD Radio, conversamos con Laura sobre su paso por ONU-Hábitat, su formación en Corea y la mirada que ha construido a lo largo de ese recorrido.