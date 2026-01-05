﻿Benjamín Rubilar: Estudiar en Corea ha sido para mí un desafío con muchísimas oportunidades

Fotos: Benjamín Rubilar&Emelyn Nashely





Empieza un nuevo año y, con él, vuelven las preguntas de siempre. ¿Seguimos por el mismo camino o nos atrevemos a cambiar algo? ¿Nos quedamos donde estamos o damos ese paso que llevamos tiempo pensando? Para muchos, ese cambio implica estudiar en otro país, lejos de casa. No se trata solo de elegir una carrera o un campus, sino de aprender a vivir en un entorno nuevo, con otro idioma, otra cultura y otra forma distinta de entender el día a día.





Benjamín Rubilar y Emelyn Nashely Illatopa Yali están viviendo esa experiencia. Ambos estudian actualmente en Corea y saben bien lo que supone adaptarse a una nueva vida como estudiantes internacionales.





Benjamín llegó desde Chile y hoy cursa Comunicación y Medios en la Universidad de Corea, después de haber dejado atrás sus estudios de Arquitectura. Emelyn, nacida en Perú, estudia Economía en la Universidad Sungkyunkwan y tiene una relación aún más temprana con Corea, ya que también realizó aquí el bachillerato.





Hoy, en KBS WORLD Radio, nos acercamos a sus historias para descubrir cómo es realmente la vida estudiantil en Corea, cómo se vive el campus y qué significa estudiar lejos del lugar de origen.